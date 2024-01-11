美防長祕密住院 首度揭露罹癌

美國國防部長奧斯丁元旦起住院，多日後才向白宮和國會報備，引發排山倒海批評聲浪。美國國防部九日首度說明奧斯丁病情，表示他上月初確診罹患前列腺癌而動手術，術後隔日即出院，但元旦因手術併發症再次入院，送進加護病房觀察。白宮表示，拜登總統四日才知道奧斯丁住院，九日才被告知奧斯丁罹癌。

國防部發布華特里德國家軍醫中心醫師聲明，表示奧斯丁去年十二月初接受檢測發現罹患前列腺癌，十二月廿二日進行侵入性微創前列腺切除術，手術期間必須全身麻醉，術後翌日即出院。

醫師表示，「奧斯丁部長手術順利，隔天早上就回家了。他很早發現前列腺癌，預後良好」。孰料，七十歲的奧斯丁今年元旦因「十二月廿二日手術後併發症，出現噁心以及腹部、臀部和腿部劇烈疼痛」，再次住院。

初步診斷發現奧斯丁尿道感染，院方一月二日決定將奧斯丁轉送加護病房，「密切觀察並加強照護」。醫師隨後發現，奧斯丁「腹部積液損害小腸功能，導致他腸道內的物體倒流，院方以鼻胃管排出胃中積液來治療。腹部積液透過非手術引流裝置排出」。

院方表示，奧斯丁住院期間病況穩定，目前「感染狀況已排除」，且「病情持續改善，預期將完全康復，但這可能是個緩慢的過程」。院方表示，奧斯丁第二次住院期間，「從未失去意識，也沒有全身麻醉」。

奧斯丁一日住院，九日仍未出院。新聞網站Politico等媒體披露，白宮國家安全顧問蘇利文四日才獲悉奧斯丁住院，蘇利文隨即通知拜登。國會則是在國防部五日發布公開聲明前十五分鐘，才知道奧斯丁住院。

依照慣例和法規，內閣閣員若有重大醫療狀況可能影響行使職務，應通知上級和國會，奧斯丁此舉明顯違反規定。他住院期間，中東緊張局勢加劇，除了以色列與哈瑪斯戰爭、伊朗支持的葉門民兵攻擊紅海航道，伊拉克和敘利亞的民兵也和美軍發生衝突。

奧斯丁六日承認對通報病情一事應該做得更好，確保大眾獲得適當訊息，但他堅稱這是個人醫療程序，「我對於決定披露多少內情負起全責」。

在國防部九日說明前，奧斯丁對他為何住院也一直不願透露詳情。國安會發言人柯比說，拜登九日上午才知道奧斯丁罹癌，是在軍醫院公開說明數小時前。

國防部發言人萊德表示，國防部將每日更新奧斯丁康復動態，但他不知道為何防長沒有早點公布病情，僅表示前列腺癌及治療「極其私人」。

華特里德軍醫院表示，前列腺癌是美國男性最常見的癌症，平均每八人就有一人罹患，非裔比率更高，每六人就有一人。