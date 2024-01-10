美國國防部長奧斯汀住院、動手術未通報 被指玩忽職守

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）未及時公開的住院和癌症診斷一事繼續發酵，美國國會決定開啟調查。

國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在周二（1月9日）的新聞會上說，「直到今天早上，白宮沒有人知道奧斯汀部長患有前列腺癌症。知情後立即通報了總統。」

針對奧斯汀「未能披露其住院和不能工作的情況」，美國眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）啟動了正式調查。

奧斯汀被診斷患有前列腺癌

醫生方面告知，去年12月初，現年70歲的奧斯汀在進行定期檢查時被診斷患有前列腺癌，並對他實施了微創手術，術後第二天奧斯汀就出院回家了。之後，12月22日，奧斯汀再次接受治療癌症的手術，但在一周後出現了感染。

新年1月1日，奧斯汀出現了噁心和嚴重的腹部、髖部和腿部疼痛等症狀，醫生稱，他還患有尿路感染。醫生報告認為，由於癌症及早發現，奧斯汀的術後恢復很看好。

五角大樓直到周五晚間（1月5日）才宣布，奧斯汀部長已於4天前在華盛頓近郊的沃爾特·裡德軍事醫院住院接受治療。

奧斯汀玩忽職守？

美國總統拜登表示，他沒有計劃因未通報病情而罷免奧斯汀。上周六（1月6日）他們二人進行了通話，但不清楚的是，為什麼拜登總統直到幾天前才得知奧斯汀患有前列腺癌的消息。

該事件被共和黨人抓住後，被指責成奧斯汀「玩忽職守的證據」。眾議院軍事委員會主席羅傑斯在周二的一封信中寫道，「在烏克蘭和以色列發生戰爭的情況下，白宮、甚至連你自己的副手，都不了解你病情的情況，這顯然是不可接受的。」

羅傑斯向奧斯汀的副手希克斯（Kathleen Hicks）和他的辦公廳主任馬格薩曼（Kelly Magsamen）發去信函，了解防長住院期間發生的事情，希望重建圍繞該事件的完全透明度。

據了解，奧斯汀治療期間的一些職權移交給了希克斯，而希克斯當時正在波多黎各，並不知情，直到1月4日，希克斯才得知權限增大的原因。

奧斯汀仍在康復當中

通常，高級內閣官員提前告知疾病治療計劃。奧斯汀的行為明顯違反了相關規定，而就時間點而言，此時美國正捲入烏克蘭和中東的危機之中。兩黨內都出現要求奧斯汀辭職或被罷免的呼聲。

奧斯汀本人周六晚上（1月6日）發布一份聲明，「我認識到我本可以做得更好，確保公眾得到相關的信息。我承諾將做得更好。」

周二（1月9日）五角大樓新聞發言人賴德（Patrick Ryder）表示，「部長仍在康復之中，但更重要的是，他正集中精力履行作為防長的職責，即保衛國家。」

（美聯社、法新社、路透社）

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