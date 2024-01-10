不用再擔心繳不出錢！為吸引學生就讀 美國多所教會學校免學費

就讀大學不用擔心學費繳不出來。美國多所基督教大學陸續宣布提供學生免學費政策，希望讓學生安心就學並體會基督教信仰。不過，專家憂心，學校如何獲得足夠收入以平衡是一大問題。

學生喜極而泣

據《今日基督教》報導，位於波士頓的薩特勒學院宣布，從本學期開始，將不再向所有學生收取學費，該校校長強森說，「聽到消息之後，部分學生喜極而泣跑來找我。」該校就讀的學生歐泰瑞說，過去幾個學期，要籌措學費成為「焦慮的來源，」因此，對於這項消息他感到很開心。

賓州的日內瓦學院也宣布，從今年秋季開始，對於賓州家庭年收入不到7萬美元的學生不收取學費。去年印第安納州葛雷斯學院也針對家庭年收入不到6.5萬美元的學生提供免學費優惠。

密西根的霍普學院則已經3年實施實驗計畫，針對研讀以品格為主課程的少數學生給予免學費。該校校長斯科金表示，「對於這項消息的反應相當多，從受到啟發的人到認為我們瘋了的人都有。」

不過，霍普學院會要求學生在畢業之後，每年能給予一筆不限金額的奉獻，斯科金表示，如同馬太福音說，「你們白白的得來，也要白白的捨去。」強森則認為，希望免學費政策能鼓勵學生選擇無需擔憂金錢，同時經歷基督徒生命的教育機構。

對此，柏克萊加州大學研究人員道格拉斯認為，這種作法在經濟上執行恐有困難，「主張免費學費的政治運動並未提供任何重要方案來彌補收入的失去。大學和社會其他組織一樣，如果失去了重要的收入，就會帶來一系列後遺症。」

日本也提供免學費方案

據《日本時報》報導，消息來源表示，日本政府計劃從2026年3月起，提供家中有3個以上子女的家庭免大學學費優惠，而且計畫將不設收入上限。這是日本首相岸田文雄承諾的政策之一，希望能舒緩日本出生率下降的問題。

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