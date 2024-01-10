快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

轉向AI的效應 語言學習平台Duolingo裁掉10%約聘人力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
語言學習平台Duolingo因為轉向AI，已裁減10%的約聘人力。路透
語言學習平台Duolingo因為轉向AI，已裁減10%的約聘人力。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，語言學習平台多鄰國（Duolingo）周二表示，去年底裁掉了大約10%的約聘人員，主要是該公司轉向生成式人工智慧（AI）來加速內容創建 。

這家總部在匹茲堡的公司擁有每日活躍用戶2,420萬人、付費訂戶580萬人，以及100多套課程。根據發言人，裁員並非由AI「直接取代」員工，全職員工完全不受影響，他們有許多人和約聘人員都會在工作中使用AI。截至2022年底，Duolingo有600名全職員工。

在裁員以便增加依賴AI來創建和檢查內容之際，Duolingo表示，它仍然用人來檢查AI完成的工作。  

Duolingo的股價去年飆升兩倍多，周二收紅，小漲0.14%到210.69美元。

Duolingo並不是唯一一家轉向仰賴AI、擺脫人類員工的公司。根據Resume Builder去年11月發布的報告，44%的受訪公司預計AI在2024年會導致裁員。

語言 美國

延伸閱讀

上消化道癌治療困境／癌症新藥給付困境 健保署提五解方

AI萬能？智能客服當道 勞部調查：逾6成民眾認為須真人處理

數位浪潮來襲 勞研所調查：服務價值AI無法取代

牛仔褲大廠大裁員 其創辦陳清波文教基金會照常頒助學金

相關新聞

美眾院中國特別委員會成立周年 沒實權卻能製造聲量？

美國聯邦眾議院「美國和中共戰略競爭特設委員會」（簡稱中國特別委員會）10日迎來成立一周年，各方褒貶不一。有人質疑其成效，有人給予起碼的尊重或盛讚。整體而言，它的實際權力不大，卻懂得造大聲量。但可以確定的是，該委員會正留下深遠影響，鑑於美中之間的糟糕關係，也可能以某種形式成為華府政壇的長期固定班底。

連拜登都不知情！美防長秘密住院引眾怒 病情首度曝光

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日起隱瞞入院至今飽受外界批評，負責治療的美國軍方醫院9日首度發聲明，奧斯...

「遊隼號」故障受損 美登月受挫

美國月球登陸器「遊隼號」（Peregrine）八日雖成功升空，但登陸器隨後在太空傳出發生故障，燃料「嚴重流失」，導致這趟...

美國國防部長住院太久 共和黨逼宮下台

美共和黨國會議員、潛在總統候選人川普持續逼問住院的國防部長奧斯汀在哪？奧斯汀因病住院，一直未出院，引發共和黨擔心美國國防因此空轉，白宮雖出面否認，但由於有傳出總統不清楚國防部長健康狀況的新聞，加上美國在俄烏...

將在聯邦法院現身 川普主張享起訴「絕對豁免權」

美國前總統川普預定今天在聯邦法院現身，主張當過總統的他應享「絕對豁免權」，在被控密謀推翻2020年大選結果一案免受起訴

天災加劇 虧損慘重…住宅險、車險飆漲難負擔 保障卻縮水

受氣候變遷加劇天災影響，導致各大保險公司虧損嚴重，紛紛調高保費並限縮保險條款，直接影響到消費者，新澤西州、紐約州與加州當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。