轉向AI的效應 語言學習平台Duolingo裁掉10%約聘人力

美國有線電視新聞網（CNN）報導，語言學習平台多鄰國（Duolingo）周二表示，去年底裁掉了大約10%的約聘人員，主要是該公司轉向生成式人工智慧（AI）來加速內容創建 。

這家總部在匹茲堡的公司擁有每日活躍用戶2,420萬人、付費訂戶580萬人，以及100多套課程。根據發言人，裁員並非由AI「直接取代」員工，全職員工完全不受影響，他們有許多人和約聘人員都會在工作中使用AI。截至2022年底，Duolingo有600名全職員工。

在裁員以便增加依賴AI來創建和檢查內容之際，Duolingo表示，它仍然用人來檢查AI完成的工作。

Duolingo的股價去年飆升兩倍多，周二收紅，小漲0.14%到210.69美元。

Duolingo並不是唯一一家轉向仰賴AI、擺脫人類員工的公司。根據Resume Builder去年11月發布的報告，44%的受訪公司預計AI在2024年會導致裁員。