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連拜登都不知情！美防長秘密住院引眾怒 病情首度曝光

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日起隱瞞入院至今飽受外界批評。法新社
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日起隱瞞入院至今飽受外界批評。法新社

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日起隱瞞入院至今飽受外界批評，負責治療的美國軍方醫院9日首度發聲明，奧斯汀於去年12月底入院接受治療前列腺癌的手術。白宮也證實，美國總統拜登直到9日才得知奧斯汀患有前列腺癌。

醫院聲明指，奧斯汀於上月初發現患有上前列腺癌，他上月22日接受前列腺切除手術，又指那是一個低度入侵性的手術。而在手術期間奧斯汀接受了一般的全身麻醉，事後康復並於隔天返家。

聲明再指，奧斯汀因為出現併發症，包括嚴重腹痛、小腿痛、臀部痛和噁心等症狀，1日再次入院，其後發現尿道受到感染，院方對他的病情表示樂觀，但稱康復可能需要時間。奧斯汀過去8日一直在馬里蘭州的沃爾特里德國家軍方醫院治療，期間未曾接受麻醉或失去意識。

路透報導，五角大廈發聲明說，奧斯汀的感染已痊癒，病情持續取得進展，預計他將完全康復，儘管這可能是一個緩慢的過程。

現年70歲的奧斯汀在美國軍方指揮系統中的地位僅次於拜登，他的職責要求他隨時待命，以應對任何國家安全危機，而這在重症監護病房的床上是很困難的。

連日來包括前總統川普在內的一些知名共和黨人呼籲解除奧斯汀的職務。但五角大廈表示，奧斯汀沒有辭職的打算，白宮也說，拜登不會調動他。

手術 拜登 五角大廈

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