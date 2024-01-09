保住飯碗！白宮認防長瞞病欠透明 但拜登相信奧斯丁、不打算換人

英國衛報報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）隱瞞元旦起住院數日，之後更連環爆出拜登政府、國安高層到自家代理人副防長都未在第一時間獲取消息，引發國會兩黨一致砲轟。如今，白宮方面也做出回應，坦言奧斯丁此舉「欠缺透明」，可是總統拜登（Joe Biden）依然有信心由奧斯丁留任防長，不過未來將檢討相關通報流程。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，「白宮目前沒有讓其他人替代奧斯丁部長的打算」，並補充「奧斯丁此舉欠缺透明是事實」，未來將檢討類似事件的通報流程，期望任何幕僚官員一旦住院會「通知指揮鏈」。

由於防長隱匿病情一事越演越烈，五角大廈8日亦出面說明，奧斯丁去年12月22日接受非必要受術後隔天返家，直到新年元旦因劇烈疼痛被救護車送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Army Medical Center）接受治療。

至於奧斯丁何時出院，五角大廈亦尚未給出確切日期。