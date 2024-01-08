美防長住院 連副手都不知情

據美國官員周日（1月7日）透露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）住院一事的保密程度遠超此前所知。

現年70歲的奧斯汀在12月22日進行了一次至今仍未公開的選擇性醫療手術後，因劇烈疼痛於元旦當日被送入沃爾特里德國家軍事醫療中心的重症監護室。

奧斯汀在美國軍方指揮系統中的地位僅次於拜登，他的職責要求他隨時準備應對任何國家安全危機。這包括隨時準備在核攻擊來襲時與其他官員進行安全通信，而這在重症監護室的病床上是很難做到的。

一位美國官員說，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）於1月2日在波多黎各度假期間承擔了奧斯汀的部分職責。但是，三位官員告訴路透社記者，希克斯在1月4日才被告知奧斯汀無法履職的原因。

拜登1月4日才被告知奧斯汀住院

五名官員說，就在同一天，拜登和其他白宮高級官員才被告知奧斯汀自1月1日以來一直住院。

至少五角大樓圈子里一些人早些時候就知道了奧斯汀的健康情況。一名美國官員說，參謀長聯席會議主席、空軍上將布朗（Charles Brown）在兩天前，即1月2日就得知奧斯汀住院的消息。

五角大樓周日表示，推遲公布奧斯汀的情況至少部分歸因於奧斯汀的參謀長請了病假。

奧斯汀在周六的一份聲明中說，他對自己住院期間的保密情況承擔「全部責任」。

美國國會是在周五（1月5日），也就是五角大樓發表公開聲明前不久才得到消息的。

五角大樓尚未透露奧斯汀正在接受何種治療、何時出院以及過去一周他是否失去知覺或處於麻醉狀態。

國務卿布林肯在周日的新聞發布會上說，他「不知道（奧斯汀的）醫療問題」。

布林肯說：「我非常期待看到他完全康復，（繼續）和他並肩工作。」

溝通障礙引發了對五角大樓領導能力的嚴重質疑

幾位國會議員表示，溝通障礙引發了對五角大樓領導能力的嚴重質疑。

眾議院軍事委員會的民主黨和共和黨資深議員發表聯合聲明，呼籲五角大樓對奧斯汀的健康狀況「以及過去一周的決策過程」保持透明。

聯合聲明說：「仍有幾個問題沒有得到回答，包括醫療程序和由此引發的併發症是什麼、部長目前的健康狀況如何、部長的職責是如何和何時下放的，以及延遲通知總統和國會的原因。」

參議院軍事委員會共和黨人資深議員威克（Roger Wicker）也將矛頭指向奧斯汀對其健康狀況的處理方式。

威克在一份聲明中說：「當美國兩位最高指揮官之一無法履行職責時，軍人家屬、國會議員和美國公眾理應全面了解情況。」

五角大樓表示，奧斯汀周日仍在醫院，但恢復良好，精神狀態頗佳。

五角大樓說：「自周五晚上恢復工作以來，部長已經收到了最新的行動資訊，並為他的團隊提供了必要的指示。」

（路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】