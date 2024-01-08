美防長奧斯丁瞞報病情 白宮心驚

美國國防部長奧斯丁今年元旦就重病住院至今，卻隱瞞消息多天，連拜登總統都一度被蒙在鼓裡。Politico網站報導，白宮幕僚特別是國安會官員，都對國防部處理奧斯丁病情的作法感到驚訝。一名官員說，「事情不該是這個樣子」。

奧斯丁元旦就住院，拜登卻在四日才得知消息。Politico說，其他拜登政府高層官員前幾天也沒人知道奧斯丁生病的事，多名國防部高層官員說他們也不知情。一名國防部官員日前詢問奧斯丁的親信助理，對方說奧斯丁會在家上班一周。

曾在歐巴馬政府擔任國防部長的海格說，國防部絕對必須讓白宮國安會了解奧斯丁的狀況和下落，「國安會是你們團隊的一部分，是家庭的一分子。總統必須隨時知道他的內閣成員在哪裡」。

二○二一年成為美國首位非裔國防部長的奧斯丁，仍未說明為何他要隱瞞病情，只表示這是他自己的醫療程序，對於何時揭露病情的決定，他會負起全責。

奧斯丁是出了名的注重隱私，他已經一年多未曾在國防部新聞室舉行記者會，有時會刻意避開與他一起出訪的記者。在這些出訪中，當他沒有與外國官員會面時，他寧願在飯店房間獨自用餐。

在奧斯丁住院期間，美軍四日對巴格達發動罕見空襲，殺死一名伊朗支持的民兵組織領導人，此事引起伊拉克官員強烈抗議。這類敏感攻擊通常需要奧斯丁和其他主要軍事領導人討論決定。

美軍陸戰隊退役將領普納羅表示，五角大廈對此情況的處理令人震驚。普納羅說，關於誰該負責，任何含糊都是「不可接受的」。普納羅質疑，軍方最高指揮官是否以及何時才了解奧斯丁的情況。

曾任陸軍部次長的卡森表示，對於何時宣布國防部長住院或暫時無法履行職責，尚無標準程序，不過他說，這應取決於奧斯丁病情嚴重程度，如果他喪失行為能力，國會肯定想知道。