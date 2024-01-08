美防長進加護病房 拜登渾不知

美國國防部五日晚間表示，現年七十歲的國防部長奧斯丁一日因「醫療手術後出現併發症」，送往華府郊外的華特里德軍醫院住院治療，目前正在康復中。美國NBC新聞網等媒體說，奧斯丁一度住進加護病房四天，無法執行防長職務，卻在住院四天後才告知拜登總統。

消息人士稱，白宮國家安全顧問蘇利文在得知奧斯丁住院後，在四日下午通知拜登，距奧斯丁住院已四天。白宮官員說，拜登六日與奧斯丁通話，並表達了對他的信心。

奧斯丁於六日發表聲明，稱他本可以在通知公眾方面做得「更好」。但他仍未詳細提供他的病情，也未具體說明為何住院。

一名國防官員說，截至六日晚上奧斯丁仍留在醫院，但已轉入普通病房。奧斯丁表示他「正在康復」，他承認「媒體對透明度的擔憂」，並在總共七句話的聲明中表示「我承諾做得更好」。

美國高層決策官員若住院，通常會在廿四小時內發表聲明，但奧斯丁並沒有對未能及時通知公眾或媒體而道歉。

五角大廈發言人萊德五日發表聲明表示，「他恢復得很好，預計今天就能恢復履行所有職能」。華盛頓郵報報導，萊德沒有提供更多醫療細節，包括奧斯丁何時可出院，以及為何國防部沒有更早透露奧斯丁住院一事。

萊德表示，由於奧斯丁正在接受治療，國防部副部長凱瑟琳．希克斯已準備好在需要時行使國防部長職權；本周她「代表奧斯丁做出了一些例行決定」。

目前正值中東局勢緊張加劇之際，拜登政府試圖遏制美國盟友以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭；與伊朗有關的武裝組織則對美國在伊拉克和敘利亞軍事設施以及在該地區活動的船隻發動襲擊。奧斯丁十二月底甫結束走訪以色列和中東其他地區的數天行程。

報導國防部新聞的媒體組織「五角大廈新聞協會」對國防部「未能通知公眾和媒體」有關奧斯丁住院消息，表示失望，要求與五角大廈領導人開會討論此事。

該新聞協會並致函萊德等官員表示，「公眾有權知道內閣成員何時住院、接受麻醉或因醫療程序而委託職責，即便總統級別亦然。奧斯丁部長作為國家最高國防領袖，在此情況下無權要求隱私」。

國會最後一刻才知情

Politico等媒體報導，國會是在國防部五日發布公開聲明前十五分鐘，才知道奧斯丁住院消息。

參議院軍事委員會委員、共和黨籍聯邦參議員柯頓要求奧斯丁解釋，為何沒有將住院無法執行職務一事立即通報總統。柯頓說：「在總統與軍人之間的指揮鏈中，國防部長是關鍵一環。倘若相關報導為真，這種令人震驚的崩潰，必將導致嚴重後果。」

萊德表示，在決定何時發布奧斯丁健康消息時，五角大廈「須考慮許多因素，包括醫療和個人隱私問題在內」。