語音才是閱讀關鍵 美國教育掀改革潮

要養成孩童閱讀的習慣，不能只是把他們放在充滿書籍的環境！研究指出，僅有35%的美國孩童能夠熟練「閱讀」的技能，教育學者也開始檢討現行的閱讀教育。專家指出，孩童若要養成閱讀的習慣，語音才是關鍵，要更注重「發音」與「拼音」。

65%孩童不懂閱讀

《Lexia》報導，根據美國教育進步評估協會資料，僅有35%的美國孩童能熟練「閱讀」這項看似稀鬆平常的技能，尤其美國識字率一直以來都沒有提高。對此，教育家與政府設法改善閱讀的教育模式。

《紐約時報》報導，美國兩大黨也取得共識要「全面革新學童閱讀的方式」。在過去五年內，超過四十個州通過法律改善識字教學的方式，近期紐約更要求學校到2025年，要使用「經過科學驗證」的閱讀課程，並投資1000萬美元來再培訓教師。

在美國掀起教育改革的浪潮又被稱為「科學閱讀」，儘管沒有明確的定義，核心就是透過大量閱讀認知的研究，來重新設計學童課程的內容。研究指出，比起認識大量的詞彙，孩童理解自然拼音、詞彙與發音之間的關係，反而更能加強閱讀能力。

不能只看詞彙量

研究進一步指出，儘管孩童似乎天生就具有閱讀的能力，但實際上，學校應對學童進行，英文字母組合與拼音的明確指導，否則就算強迫孩子每天閱讀，仍無法成為專精且喜好閱讀的人。

過去教導學童識字與閱讀的方式被稱為「平衡讀寫」（Balanced literacy），教師會希望讓學童在充滿書籍的環境學習，並自主養成對閱讀的興趣。然而，在教學過程中，老師大多會通過圖卡，加上提示開頭的字母，引導學生認識單字。

但研究人士批評，上述傳統的教學方式，並沒有教導學童單字完整的發音，還會導致學生長大後，仰賴圖片來認識單字，反而難以培養學生閱讀長篇、晦澀文章的能力。

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