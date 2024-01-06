川普總統任內 「賺了」中國1.7億元

美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員四日公布、標題為「出售白宮」的國會報告顯示，前總統川普任內約廿國在他名下產業花費數百萬美元，其中以中國大陸的五五○萬美元（約台幣一點七億元）最多，幾乎是排名第二的沙烏地阿拉伯九倍，而且實際金額恐更高。

該報告主張，這類來自海外政府的收入，違反美國憲法有關外國薪酬的規定；川普身為總統，收受外國政府及其領袖的款項，包括若干全球最不光彩的政權；他擁有的公司未經美國國會同意，收下這些薪酬。

據公開紀錄及該委員會內部財務資料，川普任內約廿國代表曾付錢給川普的飯店和房地產公司，包括沙烏地阿拉伯、印度、土耳其、卡達、科威特、馬來西亞、阿爾巴尼亞、科索沃和剛果民主共和國。在他位於華府及拉斯維加斯的飯店均有大筆花費，在川普的紐約產業也有消費紀錄，共超過七八○萬美元（約台幣二點四億元）。

中國政府及相關企業於川普任內共花費五五○萬美元在其產業。民主黨籍聯邦眾議員指稱，帳面上的外國政府開銷恐只是實際數字的九牛一毛。

最新曝光資料來自川普長期合作的會計師事務所「美國瑪澤」，內容披露外國官員如何在川普執政時，透過他旗下事業討好川普。路透報導，該委員會民主黨議員聲稱，這份一五六頁報告，很可能是川普二○一七至二○二一年任內，外國付給他及其家人的小部分款項。

最新曝光的收據紀錄顯示，自川普二○一六年當選回溯十四個月期間，與中國領導高層有關的海南航空控股公司在拉斯維加斯川普國際飯店共消費十九萬五六六二元（約台幣六一二萬元）；一支中國駐美大使館代表團二○一七年八月則在華府川普國際飯店花費一萬九三九一元（約台幣六十一萬元）。

該報告亦包括某些公開紀錄，像美國證券管理委員會的申報檔案內容，顯示中國工商銀行在川普任內承租他名下產業的租金開銷累計可能逾五百萬美元（約台幣一點六億元）。

另據美國瑪澤資料及法院紀錄，中國華信能源於川普任內在「川普世界大廈」至少花費十八萬美元（約台幣五六三萬元）。