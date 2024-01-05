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川普總統任內旗下公司收20國逾2.4億元！中國撒1.7億元最凱

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普任內有20個國家在川普名下產業花費至少780萬美元（約新台幣2億4260萬元）。路透
美國前總統川普任內有20個國家在川普名下產業花費至少780萬美元（約新台幣2億4260萬元）。路透

美國民主黨國會議員4日公布根據眾議院援引的財務資料，中國政府及相關企業於前總統川普任內共計花費逾550萬美元（約新台幣1.7億元）在川普產業，這是截至目前已知單一外國支付總額最高的一筆。

最新曝光資料來自眾院調查「美國馬薩爾斯」（Mazars USA）會計師事務所的發現，內容透露外國官員如何在川普執政期間，透過川普旗下事業討好川普。

CNN報導，550萬美元開銷包括來自中國駐美國大使館、一家被美國司法部指控幫助北韓逃避制裁的中國國有銀行以及海南航空控股公司。

川普任內有20個國家在川普名下產業花費至少780萬美元（約新台幣2億4260萬元），其中包括他在華府、紐約和拉斯維加斯的飯店。中國開銷550萬美元名列第一，沙烏地阿拉伯在川普產業的花費累計達61萬5000美元，金額位居第二高。

報導指，川普拒絕在上任前放棄自己的公司資產和財產，代表他依然可以從幾乎不透明的各種業務中獲利。

川普 美國 台幣

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