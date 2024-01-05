捲「淫魔富豪」案 柯林頓被曝愛嫩妹

美國已故「淫魔富豪」艾普斯坦性侵案的數百頁法律文件三日解封，其中除有證詞提及柯林頓喜歡「年輕女孩」外也有提到川普，不過這兩位美國前總統並未遭控犯有不當行為。

艾普斯坦曾是避險基金經理人，常與富豪名流往來，他被控勸誘未成年少女賣淫，二○一九年被依販運未成年人賣淫罪遭聯邦起訴後，於候審期間在獄中自殺，死時六十六歲。

這批文件包含遭艾普斯坦伸狼爪的朱弗里證詞摘錄，以及另一名受害女子薛柏瑞的證詞，她在文件中描述英國安德魯王子拍照時以調戲的方式觸碰她的胸部。

安德魯王子和朱弗里先前已就朱弗里遭到性虐待的官司達成庭外和解。這些證詞摘錄還提到幾名重量級人士，包括美國前總統柯林頓。

薛柏瑞的證詞中描述艾普斯坦曾和她談到柯林頓。她說：「有次他（艾普斯坦）說，柯林頓喜歡年輕的，指的是年輕女孩。」

被問及柯林頓是否是艾普斯坦的友人時，薛柏瑞說，她知道兩人之間有「交易」。

柯林頓的發言人二○一九年曾證實，柯林頓曾搭乘艾普斯坦的私人飛機，但對這位富商的「可怕罪行」毫不知情。

柯林頓的發言人三日說，「柯林頓總統最後一次和艾普斯坦聯繫，已是將近廿年前的事了」。柯林頓在艾普斯坦案中未被指控有任何犯行或不當行為。

薛柏瑞證詞中也提到有一回她和艾普斯坦一起搭私人飛機，機師說必須在紐澤西州大西洋城降落。艾普斯坦接著表示他們要聯絡川普。薛柏瑞表示：「艾普斯坦說，『很好，我們要打給川普，我們要去這家賭場』。」

川普在本案文件中也未被控犯下不當行為。