川普上訴最高法院 盼翻轉取消初選判決

美國已有2州取消共和黨前總統川普的初選資格，川普盼爭取最高法院保守派大法官支持，重回初選選票！川普近日向最高法院上訴，盼大法官能撤銷科羅拉多州取消其參加共和黨初選資格的判決。川普在全美各州都正面臨相關法律訴訟，在緬因州也被取消初選資格，但在密西西比州有保留成功。

保守派恐支持川普

根據《英國廣播公司》報導，川普近日向最高法院提起上訴，盼最高法院能撤銷科羅拉多州與緬因州取消川普參加共和黨初選資格的判決。

這兩處的州最高法院以《美國憲法》修正案第14條，認為川普因於2021年煽動民眾闖入國會暴動，涉嫌叛國罪而不能參加共和黨總統初選。

由於美國政黨的總統初選是由州政府協辦，因此相關訴訟是具有一定效力的，但州的判決並非全國適用，如密西西比州與明尼蘇達州都駁回取消川普參加初選的案件聲請，而奧勒岡州等地仍在進行相關案件的審議。但若大法官做出決議，川普是否能參加共和黨初選的效力就會擴及全國。

川普民調 愈打愈高

而美國最高法院大法官保守派與自由派的人數比是6：3，且川普任內也任命2位保守派大法官，因此輿論普遍認為上訴到最高法院對川普有利，而且在科羅拉多州，雖然7位州法官都是民主黨歷任州長任命，但此決議在投票時也僅以4比3的票數通過，在美國憲政史上仍具有一定的爭議性。

《華盛頓郵報》委託馬里蘭大學所做民調甚至顯示，即使川普面臨大量司法案件指控，共和黨員對川普的忠誠度正逐漸提高，約有33%美國民眾仍認為美國總統拜登上次選舉是不合法的，如今許多民調也顯示拜登的支持度正逐漸被川普超越。

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