陷反猶、論文爭議 哈佛校長辭職

哈佛大學校長蓋伊身陷反猶太爭議數周後，最近捲入論文抄襲醜聞；甫於去年七月上任的這位哈佛首位非裔校長、第二位女校長，二日宣布辭職，成為哈佛大學一六三六年成立以來任期最短的校長。

去年十二月五日，哈佛大學、賓州大學和麻省理工學院三個長春藤大學校長，在校園反猶太爭議聲浪中赴國會作證；校長們在質詢中捍衛言論自由，面對校園內出現「種族滅絕猶太人」口號是否違反校規的問題，答覆模稜兩可，飽受批評。聽證會後賓州大學校長馬吉爾隨即辭職。雖然當時校方支持蓋伊留任，但後來爆出的論文抄襲風波未止，蓋伊決定辭職。

哈佛校刊「哈佛深紅報」報導，蓋伊在致哈佛校園社區的辭職信中表示：「這是艱難決定，但與董事會成員協商後，很明顯，我辭職符合哈佛最佳利益。」

蓋伊談到自己近來深感痛苦，「人們懷疑我對抗仇恨和維護學術嚴謹的承諾，而這些承諾對我來說都是至關重要的基本價值觀；我也害怕受到種族敵意助長的人身攻擊和威脅」。

蓋伊擔任校長之前任職哈佛大學文理學院院長約五年，辭下校長後她將重返教職，教授政府、非洲和非裔研究，領取約九十萬美元年薪。校長職務將由教務長兼學術長加伯暫代。

蓋伊在去年十二月五日的眾院聽證會後，就面臨下台壓力，靠哈佛董事會和七百多名教職員力挺，才沒去職，但蓋伊接著被掀出論文涉嫌抄襲。

哈佛董事會表示，經審查發現蓋伊研究論文有「引用不足」情況，但這些缺漏並未達到不當行為的標準，只需對幾篇學術論文進行更正。董事會的處理被批為「雙重標準」，蓋伊對相關領域的貢獻及她身為研究者的誠信，也遭受質疑。