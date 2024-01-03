快訊

新台幣匯率在「跨年」前後表現大不同 匯銀主管說原因

整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化

「我爸有槍」10歲童為證明給朋友看 竟持槍爆頭殺人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為遭同齡友人持槍射殺的10歲男童佛里森。圖擷自NBC新聞
圖為遭同齡友人持槍射殺的10歲男童佛里森。圖擷自NBC新聞

美國加州一名10歲男童日前持槍射殺同齡友人。警方調查發現，男童疑似是向友人吹噓自己爸爸有槍，為了證明於是偷拿槍出門，才會造成這起悲劇。

NBC新聞報導，這起事件發生在上周2023年12月30日。當天一名10歲男童朝同齡友人佛里森（Keith “KJ” Frierson）開槍爆頭，警方獲報趕到現場時，佛里森頭部和頸部流血，即使緊急救援人員趕緊搶救，佛里森仍在到院後宣告不治身亡。

由於涉案男童是未成年人，因此不能公布男童身分。不過根據薩克拉門託縣治安官辦公室官方聲明指出，當天男童的父親戴維斯（Arkete Davis）要男童去車上拿菸，男童便趁機拿出戴維斯放在車上的槍枝，向朋友佛里森炫耀爸爸有槍。

男童向佛里森開槍後，戴維斯為了滅證保護兒子，竟將槍枝丟進垃圾桶裡。警方調查後發現槍枝為非法偷竊取得，因此事件發生後，戴維斯因非法持有槍枝、偷竊已裝彈槍枝、危害兒童及共謀犯罪被逮捕。涉案男童則因涉嫌謀殺，目前被拘留在當地的青少年拘留所。

佛里森的阿姨受訪時表示，佛里森本來只是出門騎腳踏車，出門時間不到15分鐘，沒想到竟遭持槍射殺。

槍擊 美國 殺人

延伸閱讀

JJ罩杯女優過世 友怒控警方歧視A片女星：未介入受虐造成

影／網紅拍片以「彩繪運動裝」上健身房 遭嗆：沒穿衣服別進來

機場等15分鐘行李都沒出現 他跳上輸送帶「嗆聲」要行李全場歡呼

女子被酸民嗆「嫁坐輪椅老公是為錢」 夫妻拍片回應感動眾人

相關新聞

元旦當天大鬧機場 男子爬進飛機引擎離奇死亡

1月1日當天，本應是歡慶新年的開始，不過美國猶他州一名男子卻在當天大鬧機場。不僅如此，後來還被發現他爬入飛機引擎，被發現時已經死亡，目前死因仍未查明。

「我爸有槍」10歲童為證明給朋友看 竟持槍爆頭殺人

美國加州一名10歲男童日前持槍射殺同齡友人。警方調查發現，男童疑似是向友人吹噓自己爸爸有槍，為了證明於是偷拿槍出門，才會造成這起悲劇。

飛機驚魂！美國男子穿過機場逃生門爬進客機引擎 被發現當場死亡

美國猶他州鹽湖城國際機場1日晚間發生一名男子據報破壞了緊急逃生門、進入停機坪後爬到一架達美航空的空中巴士A220飛機引擎...

拜登、川普嚇選民？選戰大打「恐懼感」

面對2024年大選，拜登總統與前總統川普各自以危言聳聽的訊息，企圖製造恐懼感來嚇選民；華盛頓郵報分析，政治學者與民調專家...

哈佛校長下台 眾院共和黨團第3號人物慶賀：這剛開始

身陷反猶太爭議及論文抄襲醜聞的哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)2日辭職，結束六個月又兩天的任期。眾院共和黨團...

總統大選風向球 WSJ：25郡「老白」選民決勝負

從2008年以來的四屆總統大選，全美僅25個郡投票與大選結果完全吻合；華爾街日報2日報導，2024年大選勝敗如何，這25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。