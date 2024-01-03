「我爸有槍」10歲童為證明給朋友看 竟持槍爆頭殺人

美國加州一名10歲男童日前持槍射殺同齡友人。警方調查發現，男童疑似是向友人吹噓自己爸爸有槍，為了證明於是偷拿槍出門，才會造成這起悲劇。

據NBC新聞報導，這起事件發生在上周2023年12月30日。當天一名10歲男童朝同齡友人佛里森（Keith “KJ” Frierson）開槍爆頭，警方獲報趕到現場時，佛里森頭部和頸部流血，即使緊急救援人員趕緊搶救，佛里森仍在到院後宣告不治身亡。

由於涉案男童是未成年人，因此不能公布男童身分。不過根據薩克拉門託縣治安官辦公室官方聲明指出，當天男童的父親戴維斯（Arkete Davis）要男童去車上拿菸，男童便趁機拿出戴維斯放在車上的槍枝，向朋友佛里森炫耀爸爸有槍。

男童向佛里森開槍後，戴維斯為了滅證保護兒子，竟將槍枝丟進垃圾桶裡。警方調查後發現槍枝為非法偷竊取得，因此事件發生後，戴維斯因非法持有槍枝、偷竊已裝彈槍枝、危害兒童及共謀犯罪被逮捕。涉案男童則因涉嫌謀殺，目前被拘留在當地的青少年拘留所。

佛里森的阿姨受訪時表示，佛里森本來只是出門騎腳踏車，出門時間不到15分鐘，沒想到竟遭持槍射殺。