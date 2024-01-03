美國大選議題發酵 反槍團體施壓候選人

美國大選使個社會議題討論發酵，反槍團體嚴陣以待！根據數據指出，美國2023年發生了超過630起大規模槍枝暴力事件，超過半數美國人認為槍枝應該有嚴格的法規。隨著2024年美國大選將近，槍枝安全組織也開始呼籲各州候選人提出槍枝安全的政策，盼提出更強硬的槍枝管制措施。

美國槍枝暴力蔓延

《BBC》報導，根據數據顯示，2023年至少發生了630起大規模槍枝暴力事件（四人以上傷亡的事故），平均每兩天就會發生一起槍枝事件，槍枝暴力變得日益嚴重。民調顯示，超過半數的美國人認為，槍枝應該要有更嚴格的法律來管制。

《衛報》報導，面對槍枝暴力氾濫的狀況，槍枝安全組織強調，2024是美國重要的大選年，他們仍會「無所畏懼」的推動立法，並呼籲各政黨候選人提出抑制槍枝暴力的政策。

但自從2022年已經頒布《兩黨安全社區法案》（Bipartisan Safer Communities Act）的槍枝安全法規後，目前主掌眾議院的共和黨似乎對再度改革槍枝安全法規，沒有多大的興趣；同時，目前美國最高法院的許多大法官也認為擁有槍枝是美國憲法保障的自由，上述狀況都使得槍枝安全改革遇到更大的問題。

槍枝態度舉足輕重

面對選舉將近，也是許多利益團體提出訴求的重要機會。槍支安全組織「吉福茲」政治事務副總裁岡薩雷斯說，「我們正在尋找年輕的候選人，敢於說出槍枝暴力必須停止，且會長期支持該候選人。」

槍支安全組織「Everytown」法律和政策部門副總裁蘇普利納表示，槍枝安全議題將在2024年的競選廣告或宣傳中發揮重要作用，因為該議題具有跨黨派的影響力，所以民主黨可能會藉此議題來吸引更多中間選民，試圖在本次選舉的拉鋸戰中取得優勢。

「如果你想要贏得美國選民的支持，就必須在槍枝安全問題上，採取更強而有力的措施，讓社會意識到具有殺傷力的武器不該掌握在普通民眾手中，」蘇普利納如此強調。

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