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元旦當天大鬧機場 男子爬進飛機引擎離奇死亡

聯合新聞網／ 綜合報導
緊急救援人員到現場搶救，但艾芬格仍當場不治身亡。圖擷自X/SLCScanner
緊急救援人員到現場搶救，但艾芬格仍當場不治身亡。圖擷自X/SLCScanner

1月1日當天，本應是歡慶新年的開始，不過美國猶他州一名男子卻在當天大鬧機場。不僅如此，後來還被發現他爬入飛機引擎，被發現時已經死亡，目前死因仍未查明。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在鹽湖城國際機場，當天晚上10點時，航廈傳出有乘客鬧事，涉案男子是30歲的艾芬格（Kyler Efinger）。

據報，艾芬格身上已經拿到飛往丹佛的登機證，但是艾芬格沒有登機，而是在航廈鬧事，接著從緊急出口進入機場停機坪區。他進入停機坪後，跑到機場西側跑道南端，當時該處停著一架達美航空（Delta Air Lines）的商業客機，艾芬格便爬進引擎中。

警方和機場工作人員發現他將衣服、鞋子等個人物品丟棄在機場跑道上，雖然緊急救援人員發現艾芬格後趕緊進行搶救，但是他仍被宣告當場不治身亡。

機場最初報告指出，艾芬格在爬進引擎時，引擎是關閉的狀態，不過鹽湖城警方表示，還需要進一步調查釐清當時引擎是否運作，並查明艾芬格的死因。

艾芬格的父親受訪時表示，艾芬格上週跟全家人一起過聖誕節，表現非常正常，當天搭機是要探望生病的祖父母，不清楚兒子是否有心理疾病。

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