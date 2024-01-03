飛機驚魂！美國男子穿過機場逃生門爬進客機引擎 被發現當場死亡
美國猶他州鹽湖城國際機場1日晚間發生一名男子據報破壞了緊急逃生門、進入停機坪後爬到一架達美航空的空中巴士A220飛機引擎內，隨後就被發現死在該處。
美聯社與CNN報導，鹽湖城警局2日宣布，員警發現30歲男子艾芬格（Kyler Efinger）在一架載有乘客的民航客機引擎內失去知覺。
報導指出，機場內一家商店的經理於1日將近晚間10點時通報了一起騷動，並告知機場控制中心的調度員，自己看到一名乘客穿過航廈的緊急逃生門。
就在搜索過程中，一位機師報告他看到了一名男子，員警很快就在其中一條跑道上發現了艾芬格的衣服、鞋子跟其他私人物品，最後是在達美航空DL 2348航班的引擎內找到人，趕緊聯絡飛航管制員通知機師關閉飛機引擎。
根據警方的新聞稿，員警當時發現失去知覺的艾芬格有「部分」在引擎「內部」。急救人員將他拉了出來，嘗試挽救性命，但最後仍宣布當場死亡。
根據報導，DL 2348航班原定即將飛往加州舊金山，當時停在除冰作業停機坪，引擎正在運轉。DL 2348航班在警方發現艾芬格後回到登機門，95名乘客全數下機，航班最終取消，機場的整體作業則沒有受到干擾。
艾芬格有購買機票，也持有飛往科羅拉多州丹佛的登機證。鹽湖城警方正跟猶他州法醫辦公室合作以確定死亡，可能包括進行毒理學分析，機場發言人並未立即回應請求評論的電郵和語音訊息。
#Breaking Man dead in security breach at Salt Lake International Airport, body found inside aircraft engine cowling https://t.co/UbhBtreKv6 via @GephardtDaily #Aviation @slcpd pic.twitter.com/UypSznAvBI— SLCScanner (@SLCScanner) January 2, 2024
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