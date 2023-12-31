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寶拉阿巴杜控「美國偶像」製作人伸狼爪 電梯裡強吻、襲胸、抓下體

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國艾美獎得主歌手寶拉阿巴杜指控《美國偶像》前製作人李斯高曾二度對她性騷和性侵，且稱受害者不只她一人。寶拉阿巴杜（左）和李斯高（右）於2016年出席活動。美聯社
美國艾美獎得主歌手寶拉阿巴杜指控《美國偶像》前製作人李斯高曾二度對她性騷和性侵，且稱受害者不只她一人。寶拉阿巴杜（左）和李斯高（右）於2016年出席活動。美聯社

華盛頓郵報報導，美國葛萊美獎歌手寶拉阿巴杜（Paula Abdul）指控選秀節目《美國偶像》（American Idol）前製作人李斯高（Nigel Lythgoe）曾二度對她性騷和性侵，大膽在電梯裡強吻、襲胸，甚至出手抓她下體，且稱受害者不只她一人。

現年61歲的寶拉阿巴杜是美國八十年代末紅極一時的唱跳歌手，出演過不少電視劇集，更曾於1990年拿下葛萊美獎最佳音樂錄影帶獎。只不過她的演藝事業在九十年代初開始走下坡，所幸千禧年轉型為電視通告藝人，並在2002年開始擔任《美國偶像》評審而東山再起。

然而，寶拉阿巴杜29日指控，過去擔任《美國偶像》和《舞林爭霸》（So You Think You Can Dance）評審時兩度遭到當時節目製作人李斯高性騷擾和性侵害，並正式向洛杉磯高等法院提出告訴。

控告文件描述第一次是在一家飯店電梯，當時李斯高一把將她推到牆上，「抓住她的下體和胸部，還強行將舌頭伸進她的喉嚨」，直到電梯門打開，她才第一時間逃走。她把此事告訴公司代表，可是為了保住評審飯碗，只好隱忍。

至於第二次發生在10年後，當時李斯高是《舞林爭霸》執行製作，他藉口邀請寶拉阿巴杜到家中討論節目。當天接近傍晚，李斯高強行將她壓在沙發上試圖親她，還說他們兩人在一起會是「強大的一對」。據文件描述，「寶拉阿巴杜將李斯高推開，解釋自己並沒有和她更進一步的想法，然後馬上離開他家」。

除此之外，李斯高疑似不止對寶拉阿巴杜一人伸出狼爪。2015年4月，寶拉阿巴杜稱目睹李斯高性侵《舞林爭霸》一位助理。

美國 電梯 性侵

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