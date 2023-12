寶拉阿巴杜控「美國偶像」製作人伸狼爪 電梯裡強吻、襲胸、抓下體

華盛頓郵報報導,美國葛萊美獎歌手寶拉阿巴杜(Paula Abdul)指控選秀節目《美國偶像》(American Idol)前製作人李斯高(Nigel Lythgoe)曾二度對她性騷和性侵,大膽在電梯裡強吻、襲胸,甚至出手抓她下體,且稱受害者不只她一人。

現年61歲的寶拉阿巴杜是美國八十年代末紅極一時的唱跳歌手,出演過不少電視劇集,更曾於1990年拿下葛萊美獎最佳音樂錄影帶獎。只不過她的演藝事業在九十年代初開始走下坡,所幸千禧年轉型為電視通告藝人,並在2002年開始擔任《美國偶像》評審而東山再起。

然而,寶拉阿巴杜29日指控,過去擔任《美國偶像》和《舞林爭霸》(So You Think You Can Dance)評審時兩度遭到當時節目製作人李斯高性騷擾和性侵害,並正式向洛杉磯高等法院提出告訴。

控告文件描述第一次是在一家飯店電梯,當時李斯高一把將她推到牆上,「抓住她的下體和胸部,還強行將舌頭伸進她的喉嚨」,直到電梯門打開,她才第一時間逃走。她把此事告訴公司代表,可是為了保住評審飯碗,只好隱忍。

至於第二次發生在10年後,當時李斯高是《舞林爭霸》執行製作,他藉口邀請寶拉阿巴杜到家中討論節目。當天接近傍晚,李斯高強行將她壓在沙發上試圖親她,還說他們兩人在一起會是「強大的一對」。據文件描述,「寶拉阿巴杜將李斯高推開,解釋自己並沒有和她更進一步的想法,然後馬上離開他家」。

除此之外,李斯高疑似不止對寶拉阿巴杜一人伸出狼爪。2015年4月,寶拉阿巴杜稱目睹李斯高性侵《舞林爭霸》一位助理。