瘋狗浪再襲！加州沿岸恐現9公尺巨浪 當局急下撤離令

路透報導，美國國家氣象局（National Weather Service）預報，加州沿岸城市30日恐再遭瘋狗浪侵襲，當局緊急針對風險地區發布撤離通知，同時要求民眾遠離海邊及沿岸公路。

美國國家氣象局洛杉磯辦公室30日預報，加州沿岸部分低窪地區恐怕出現高達6公尺巨浪導致嚴重洪災，而強浪和激流也大幅加劇溺水風險、破壞碼頭和防波堤等基礎設施。

同日，南加州文杜拉郡（Ventura County）也針對太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）發布撤離通知，當地海灘同步暫時關閉。

另外，氣象局對加州北部的舊金山灣區發出巨浪警告，預估加州中部到北部沿岸可能出現8至9公尺大浪，警戒狀態可能持續到30日下午。

文杜拉郡28日突掀瘋狗浪，伴隨巨浪的海水、沙子和海洋垃圾淹沒、毀損大量建築物，引發當地居民恐慌，據報導至少8人受傷。