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好想去迪士尼！爸砸30萬元買成「Disney+」全家崩潰 暖心結局曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一位女網友分享，她的父母花了1萬美金要買迪士尼禮物卡卻買成影音串流平台「Disney+」的禮物卡，引發熱議。圖片來源/TikTok「@aofthecoast」
美國一位女網友分享，她的父母花了1萬美金要買迪士尼禮物卡卻買成影音串流平台「Disney+」的禮物卡，引發熱議。圖片來源/TikTok「@aofthecoast

聖誕節美國家家戶戶的重要節日，不少家庭會在此時同聚，或是安排家族出遊。日前美國一位女網友表示，今年家人規畫要去迪士尼慶聖誕，她的父母為省錢花了1萬美金（約新台幣30萬元）買迪士尼禮物卡，不料出發前夕才發現買錯了，買到的是影音串流平台「Disney+」可用來觀賞影片的禮物卡，讓原PO回家一看頓時傻眼，直呼「我爸媽花的錢足以讓大家看70年！」

原PO在TikTok上傳影片，她表示原先家人安排在2020年的迪士尼家族旅行因疫情取消，到了今年，她們一家共16人決定再度安排迪士尼聖誕遊，而買票的重責大任則交由原PO的父母處理。原PO表示，為了省錢，她父母購買了1萬美金的迪士尼禮物卡，想要使用這些禮物卡支付門票及預訂餐廳。

沒想到在出發前，原PO發現爸媽在兌換門票時碰到問題，她仔細一看，才發現他們買的禮物卡是影音串流平台「Disney+」的禮物卡，只適用於影音串流平台，且1萬美金的話，相當於能繼續使用70年的Disney+服務。對此，原PO一家都相當失落，加上因為安排在聖誕節前去，門票早已賣光了，大家都十分擔心無法前往。

因此原PO發文求救，希望有人能幫忙。而根據《People》報導，影片上傳後不到24小時，迪士尼官方便主動聯繫原PO，並表示可將「Disney+」的1萬美金禮物卡等價轉換為1萬美金的「Disney Parks」的禮物卡，原PO在受訪時回應，很開心可以解決這個問題，且她提到，他們不是唯一經歷過這種情況的人，希望透過這次的經驗讓更多人發現禮物卡的區別。

迪士尼 Disney 美國 聖誕節 TikTok

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