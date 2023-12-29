美非法入境攀新高 布林肯訪墨

美國國務卿布林肯等拜登政府高官代表團廿七日在墨西哥國家宮會晤墨國總統歐布拉多，討論美墨邊境非法入境移民人數創紀錄等議題。共和黨人要求拜登政府拿出辦法，並以此作為通過援助烏克蘭預算的條件之一，民主黨人也憂心移民危機恐影響二○二四年拜登連任選情。

美墨高層會談在拜登總統執政的關鍵時刻登場。由美墨邊境非法入美人數攀上新高，當局每日逮捕萬餘人，招致共和黨撻伐。布林肯、國土安全部長梅奧卡斯等人會晤歐布拉多之際，美國國會正磋商收緊移民政策法案。

移民危機已成為美方馳援烏克蘭的主要障礙，因共和黨議員把移民改革當作支持一一○五億元國安法案的條件，該法案挹資美國援助烏克蘭、以色列和台灣。

美國邊境的執法與移民官員疲於應對數量空前的非法移民，其中多數來自非洲與中亞。歐布拉多呼籲美國國會投資拉美與加勒比海窮人，而非在邊境設障礙物。會後雙方表明將組織工作小組，下月開始運作，商討合作細節。但兩國並未宣布具體新措施。

歐布拉多上周向美方保證，墨國政府將協助緩解移民壓力；他廿七日再次呼籲美國國會，必須將資金「投資在拉丁美洲和加勒比海地區的窮人身上，而非設在河裡的鐵絲網或考慮築牆」。

前總統川普任內收緊移民政策，他已表示若再次當選總統，將嚴厲打擊無證移民並限制合法移民。

在美墨高層會面之際，來自廿四國、近八千人組成的移民隊伍，正取道墨西哥向美國南部邊境推進；這批移民隊伍為一年多來最大規模，人數可能持續增加。

多數移民來自中美洲、古巴、委內瑞拉、海地，也有些來自土耳其、伊朗、敘利亞和喀麥隆。這是自二○二二年六月以來規模最大的移民隊伍。

隊伍組織者、移民權利活動人士畢亞葛蘭警告，他們抵達美墨邊境時，可能會增至一萬五千人。不過，他表示並非所有移民都想進入美國，有些希望留在墨西哥找工作。