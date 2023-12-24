美最高院拒速審川普案

美國司法部特別檢察官史密斯以企圖推翻二○二○年總統大選結果為由，起訴主張擁有總統豁免權的前總統川普。史密斯十一日雖繞過聯邦上訴法院，請聯邦最高法院速審本案，但最高法院廿二日拒絕。紐約時報廿二日報導，川普律師持續尋求拖延他在全美涉及的刑事案件審理進度，最高法院此一裁決是他在法律攻防的一大實質勝利。

最高法院照例未說明駁回理由，也未附不同意見書。川普是否具豁免權之爭現將由華府特區聯邦巡迴上訴法院優先審理。

史密斯控川普疑涉推翻大選結果案預定明年三月四日開審。最高法院拒絕史密斯所請是否影響庭訊時程，目前尚不清楚，但開庭時間可能因此延後。若時程嚴重耽擱，庭訊不僅將與明年大選季重疊，還可能延續到選後。若川普明年勝選，將有權下令撤銷起訴。

史密斯向大法官提請加速審理時表示，承審本案的聯邦地區法院法官楚坎一日裁定川普並無絕對豁免權，反映出美國民主制度的核心問題：即前總統究竟有無絕對的豁免權，使其任內犯罪得免受聯邦起訴，或其在刑事程序啟動前雖被彈劾但未被定罪下，可受憲法保障免受聯邦起訴。

川普已對楚坎前述裁定向聯邦上訴法院提出抗告，該院預定明年一月九日舉行審前簡報及流程討論。合議庭三位聯邦法院法官包括民主黨籍總統拜登任命的五十七歲華裔女法官潘愉、柴爾茲，以及共和黨籍前總統老布希任命的韓德森。

外界預料合議庭將很快裁定，川普敗訴則可要求上訴法院全體法官重審，無論結果如何，敗方極可能又向最高法院抗告。

另外，針對美國科羅拉多州最高法院十九日依美國憲法第十四修正案第三款，裁定川普因涉及二○二一年一月美國國會暴動事件而不得登上該州總統初選選票，川普表明會將此案上訴聯邦最高法院。