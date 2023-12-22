捷克14死重大校園槍擊案 24歲槍手犯案前疑已殺3人、動機不明

捷克首都布拉格的查理大學21日中午爆發重大槍擊案，槍手在校園內開槍殺害14人，並導致25人受傷，作案後已開槍自殺身亡，為捷克史上最嚴重的大規模槍擊案。

綜合英國獨立報、CNN、法新社和美聯社22日報導，槍手是現年24歲、查理大學歷史系的學生柯札克（David Kozak）。

案發前，捷克警方接獲線報指出，柯札克正從首都郊外的老家前往布拉格，且有意自殺，不久後，他父親被人發現在家中身亡。柯札克在犯案當天下午有課，警方事先疏散了上課的文學院大樓，結果槍響卻從另一棟文學院大樓傳出。

據捷克警方，柯札克到校做案前疑似先射殺父親，此外，他也涉嫌在上周於布拉格外郊殺害一名男子及其2個月大的女兒，他們的遺體在森林中被尋獲。

槍擊案罹難者皆在大樓內遭射殺，部分為槍手同學。民眾21日晚間在查理大學舉辦臨時守夜追悼會，不少政治領袖、學生以及受害者親友在現場點燃蠟燭哀悼，直到隔日白天，仍持續有民眾前往致哀，在現場放置鮮花與蠟燭。

警方仍在調查槍手犯案動機。柯札克在社群平台Telegram上的貼文顯示，他可能受2起俄國槍擊案影響才犯案，分別是本月俄烏邊境布揚斯克的校園槍擊案，以及2021年俄中部城市喀山的槍擊案。

警方表示，柯札克擁有槍枝持有許可證，擁有數把武器，做案時也全副武裝。相較其他歐盟國家，捷克槍枝管制規範較為鬆散，但欲取得持槍許可仍需須通過醫療檢查、武器熟練度考試且不得有犯罪紀錄。

這是自1993年捷克獨立建國以來，死傷最嚴重的槍擊案，捷克政府宣布23日為國殤日。

槍擊案在捷克並不常見，近年案件包括：2019年，一名男子在奧斯特拉瓦醫院候診室開槍，造成7人死亡，犯案後自殺身亡；2015年，一名65歲男子在烏赫爾布羅德（Uhersky Brod）開槍射殺8人後，也自殺身亡。