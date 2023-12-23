五角大廈：優先加速售台F16

彭博資訊廿一日報導，美國空軍助理部長韓特告訴國會議員，五角大廈持續探索各種選項，以優先處理並加速軍售流程，提供台灣Ｆ—十六戰機。

韓特的說法與五角大廈一直以來的立場一致；為處理外國軍售和軍售交付延宕事宜，美國國防部成立由次長督導的老虎小組，國防部長奧斯丁三月在國會證實此一任務編組，稱會逐周逐月討論提供適合台灣所需的軍事能力。

美國國會持續關切對台灣交付軍售武器的進度，眾院軍事委員會副主席惠特曼等逾二十位共和黨議員上月聯名致函空軍部長肯達爾，要求五角大廈在本月十八日前向國會報告一四一架Ｆ—十六Ａ／Ｂ戰機性能提升案（台灣代號為鳳展專案），以及六十六架全新Ｆ—十六Ｖ戰機（台灣代號稱鳳翔專案）的交付進度。

彭博報導，韓特二十日回覆議員稱軍機交付進度可能受全球性的區域安全隱患擴大影響，包含美國對烏克蘭和以色列的承諾。

韓特表示，Ｆ—十六戰機性能提升案已交付一三六架，剩下的三架會很快交付；至於六十六架全新Ｆ—十六Ｖ戰機預定在二○二六年前全數交付。

鳳展專案簽約改裝一四一架Ｆ—十六Ａ／Ｂ戰機，但扣除洛馬在美改裝兩架原型機，實際上由在台由漢翔執行構改為一三九架次；漢翔公司在台北時間二十日的法人說明會宣布，Ｆ—十六Ａ／Ｂ戰機已全數升級完畢。

此外，韓特說明Ｆ—十六Ｖ戰機的交付期程，也比照日前說法，沒有提前。

美國二○一九年宣布批准出售台灣六十六架Ｆ—十六Ｖ戰機，中華民國國防部編列新台幣二四七二億元支應，原定今年要開始交貨。

美方稱遇複雜開發挑戰將延後交機，台灣國防部說明是軟體研發進度落後，交機要延到明年中以後，目前仍以二○二六年全數交機為目標。

此外，華盛頓郵報三月報導，即便Ｆ—十六Ｖ如期交機，台灣還要面臨飛行員人數不足問題，以目前進度來看，台灣還要補充一百名飛行員，且一個成熟的Ｆ—十六戰機飛行員養成需要五年。