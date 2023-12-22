馮迪索遭前私人助理控性侵！事發後幾小時就被解雇

BBC報導，美國知名男星馮迪索（Vin Diesel）的前私人助理指控，馮迪索在2010年拍攝《玩命關頭》期間，對她性侵犯。

馮迪索的前私人助理喬納森（Asta Jonasson）21日在洛杉磯提起訴訟，指控馮迪索2010年在亞特蘭大瑞吉酒店拍攝《玩命關頭5》期間對她性侵害，稱馮迪索當時將她按在牆上進行性行為。

據了解，喬納森也正在對不當解雇提起訴訟，稱在遭到性侵後，就被馮迪索公司開除。

對此，馮迪索原名文森特（Mark Sinclair Vincent）未回應置評要求。

喬納森在訴訟中表示，56歲的文森特在飯店套房中將她壓制，並在撫摸她時「無視自己明確表示不同意」。

訴訟指出，在她「尖叫跑向附近浴室」後，馮迪索「用身體將她按在牆上」，並進行自慰。

訴訟稱，事件發生後「短短幾小時」，馮迪索的姊妹薩曼莎（Samantha Vincent）聯繫了她，並將她解雇。

喬納森還起訴馮迪索的姊妹和他的製作公司。喬納森也未回應置評請求。