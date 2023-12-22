華爾街日報：禁川普參選判決 恐遭大法官推翻

美國科羅拉多州最高法院十九日判決，前總統川普因涉叛亂不得登上該州共和黨初選選票，川普陣營表明將上訴。華爾街日報廿日報導，此禁令將高度敏感的憲法新問題丟給聯邦最高法院，觀察家大多認為，最高法院大法官將推翻科州這項判決。前白宮律師科布預測，大法官最後可能以九票對○票，壓倒性做出有利川普的判決。

科州最高法院以四票對三票判定，二○二一年一月六日川普教唆支持者闖入國會山莊屬叛亂行為，依美國憲法第十四修正案喪失總統參選資格。該判決將迫使大法官直接介入。

科州判決使明年大選出現意外變數。美國洛杉磯羅耀拉法學院教授李文森說，本案亟需聯邦最高法院做裁決，也提出一項既重要又有時效性後果的聯邦憲法問題，大法官有必要迅速作為。

科州最高法院援引憲法第十四修正案第三款，規定曾從事顛覆或反叛國家行為就失去擔任公職資格。在前述國會山莊暴動案前，該條款被視為美國內戰的歷史遺緒，幾乎被遺忘，很少在訟案被引用。但過去兩年該條款在法律界重獲注視，一群不同意識形態的學者均主張可用以對付川普。這些學者的結論催化全美一連串有關川普是否喪失參選資格的官司，其中很多尚未宣判。

科布對ＣＮＮ說，他認為川普上訴後，聯邦最高法院將很快受理，而且由於相關法律規定很清楚，川普可能大獲全勝。本案關鍵爭點在於，該條文規定擔任「國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或州行政司法官員」而從事叛亂行為，則喪失擔任美國官員的資格。現任首席大法官羅伯茲二○一○年曾在判例中解釋，該條文中的「政府官員」非由人民選出。

科布還說，聯邦最高法院多項判例皆不認定前述「官員」包括正副總統。該院對本案將毫不猶豫速審速結，大法官了解本案的利害關係和他們肩負的責任。