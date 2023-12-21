「每項起訴似乎都在幫川普拉票」 官司纏身難問鼎白宮？學者：恰恰相反

新冠感染病例呈上升趨勢，泰勒絲（Taylor Swift）發行了本年度最暢銷的專輯，拜登和川普正在為爭奪總統寶座打得難分難解——聽起來像是2020年？沒錯。但這也是我們現在的處境。

雖然共和黨還沒有正式決定誰是2024年總統大選的候選人，但現在看來，前總統川普再次上陣的可能性越來越大。沒有任何地方規定每位總統的兩屆任期必須是連續的。

2023年12月19日，星期一，川普的競選之路遭遇坎坷：科羅拉多州最高法院裁定他沒有資格在該州競選總統，理由是他參與了2021年1月6日的國會大廈騷亂，犯下了叛亂罪。法官們援引了憲法第14條修正案，該修正案禁止宣誓保護美國憲法後又參與叛亂的人再次擔任聯邦公職。

但該修正案是南北戰爭時期的規定，並沒有明確提及總統職位。川普的競選團隊已經宣布他們將提起上訴，把官司打到美國最高法院。保守派大法官（其中三位由川普本人任命）在最高法院佔據6-3的多數。除非此案迅速得到解決，最高法院在1月初的最後期限前支持科羅拉多州法官的意見，否則川普的名字仍將出現在該州共和黨初選的選票上。

在全國範圍的民調中，川普一直領先於佛羅裡達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）和前南卡羅來納州州長、聯合國大使黑利（Nikki Haley）等共和黨候選人，而且通常領先幅度較大。

兩次彈劾無礙於川普再次競選

川普是唯一一位被彈劾兩次的美國總統。在這兩次彈劾中，眾議院分別於2019年指控川普濫用職權和妨礙國會，2021年指控他是煽動叛亂，但參議院兩次都宣布他無罪。

只有當參議院判定總統有罪時，他/她才會被免職。按照憲法規定，這將令其「失去擔任和享有美國任何榮譽、信任或利益職務的資格」。

因此，兩次彈劾並沒有給川普帶來再次問鼎白宮的法律障礙。但川普在法律方面的其他麻煩又將如何呢？

從性侵到試圖推翻2020年大選結果

2024年即將開始的針對川普的審判，包括與川普父子如何經營家族企業有關的民事欺詐指控，以及性侵和誹謗指控。在後一個案件中，陪審團已經認定川普對誹謗一名前專欄作家負有責任，法官認定川普強奸了這位女士，但隨後又予以否認。即將進行的審判將決定川普需要為誹謗該作家支付多少賠償金。

還有幾起針對這位前總統的案件與他在2020年大選失敗後的行為有關：在邁阿密進行的聯邦刑事審判中，川普被控在不再擔任總統期間在其海湖莊園別墅保存政府機密文件；在佐治亞州進行的審判中，川普和其他18名被告被控干擾2020年大選結果；在美國司法部提起訴訟的一起案件中，川普被控犯有重罪，與他在2020年大選落敗後試圖繼續掌權有關。

不過，無論這些審判的結果如何，川普都不會失去競選總統的資格。美國憲法對總統候選人的刑事犯罪沒有限制規定。

「關於被起訴或卷入正在審理的法律案件的總統候選人是否還應該競選，存在若干爭論。」印第安納波利斯大學政治學副教授梅裡菲爾德-威爾遜（Laura Merrifield Wilson）告訴德國之聲，「但這些都是基於道德、判斷和偏好，而不是公開的法律或程序上的障礙」。

如果在湖海莊園一案中被判重罪，川普將不能參加投票（在佛羅裡達州，重罪犯沒有投票權），但他仍可以競選總統。即使他被投進監獄，也不會影響他的總統候選資格。不過，如果川普在獄中贏得總統大選，情況將會如何目前還不清楚。

加州大學伯克利分校的憲法專家切梅林斯基（Erwin Chemerinsky）對《紐約時報》說：「這些情況都沒有先例，都還只是猜測。」

指控和審判幫了川普的忙

從法律上講，審判無損於川普的總統抱負，但是這會影響支持他的選民嗎？

明尼蘇達大學政治學和政治心理學教授費德裡科（Christopher Federico）告訴德國之聲，獨立選民「可能會對川普的確定罪行感到反感」。但他說，「我認為任何判決都不會影響他在共和黨內的基礎選民」。

費德裡科的同事、政治心理學家拉文（Howard Lavine）也表示，這些刑事指控對川普獲得的支持毫發無損。恰恰相反，「每項起訴似乎都能提高川普的潛在得票率。」拉文告訴德國之聲，「面對他的選民，他將此歸結為『他們試圖對我實施報復，以此來代表對你們實施報復』。」

在兩極分化的美國社會利用恐懼

費德裡科和拉文都說，川普憑著直覺非常成功地與他的選民群體——沒有上過大學的白人以及保守的黑人和拉丁裔男性——建立了聯繫。他讓這些人覺得自己和他們一樣是局外人，從而理解他們對被華盛頓精英階層拋棄的憤怒和恐懼。

拉文說，有關性別平等的社會改革以及為實現更多平等和包容而做出的更多努力都助長了這種恐懼。

「異性戀者並不比非異性戀者更好，男人並不能像以前那樣擁有特權，白人在美國人口中所佔的比例正在下降，我們很快就會成為一個基督徒佔少數的國家。」拉文說，「這些變化正在威脅著白人基督徒的主導地位。很多人覺得他們的社會聲望正在下降，而川普似乎能夠用激光聚焦這些恐懼。」

專家們說，他的核心支持者群體希望感到自己被代表、被看見，並相信川普會努力讓他們重現昔日的輝煌——也就是「讓美國再次偉大」。對於這些，川普可能面臨的刑事定罪並不重要。

「我不認為川普的支持者會背棄他。」梅裡菲爾德-威爾遜說，「他們即便不忠於他這個人，也會堅定不移地忠於他所代表的神話」。

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