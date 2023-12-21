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北京若犯台將面臨「地獄制裁」 美共和黨大老警告：會比俄侵烏更嚴重

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國參議員葛蘭姆。圖／美聯社
美國參議員葛蘭姆。圖／美聯社

針對美國國家廣播公司（NBC）20日報導，中國大陸國家主席習近平11月舊金山「拜習會」時表明，北京將統一台灣，聯邦參議院司委會共和黨領袖葛蘭姆（Lindsey Graham）20日聲明，該報導內容令人極度不安。他強調，將與參院共和黨及民主黨同僚合作草擬1份北京侵台前的「地獄制裁」，一旦中國動手，將面臨相關後果。

綜合彭博資訊和美國之音20、21日報導，共和黨大老葛蘭姆警告北京，武力犯台的結果將比俄羅斯總統普亭侵烏更嚴重。他雖支持「一中政策」，但也支持自由民主，而且他可以毫無疑問地說，在對抗反民主的中共政權上，國會兩黨團結一致。

葛蘭姆說，他將和兩黨參議員合作，為台灣制定一套堅實的軍事補充法案，並草擬一份針對中國犯台的制裁。

葛蘭姆是參院撥款委員會和預算委員會重要成員，去年4月曾與民主黨籍時任參院外委會主席梅南德茲率跨黨派國會議員訪台。

共和黨 美國 拜習會 習近平 普亭

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