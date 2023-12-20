快訊

評首場總統政見會表現 學者：這2位最讓人「意外」

一上架辣哭不少人！美國好市多賣台灣1料理 饕客認證麵條「極品」

獨／智冠明日停牌 傳鋼鐵廠榮剛將「進場救援」

川普宣稱沒讀過希特勒「我的奮鬥」 隨即加碼抨擊移民

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普19日在愛荷華州滑鐵盧發表演說。美聯社
美國前總統川普19日在愛荷華州滑鐵盧發表演說。美聯社

美國前總統川普近來不只一次宣稱非法移民正「汙染我們國家的血脈」，被抨擊引用希特勒的話。川普19日加碼演出，否認他的措辭呼應希特勒，堅稱自己從來沒有讀過希特勒自傳「我的奮鬥」。

紐約時報報導，川普首先在接受右傾網站採訪時說，移民「正在汙染我們國家的血脈」，接著在16日新罕布夏州造勢活動重複一次，引發各界強烈抨擊。

川普19日晚間在愛荷華州發表演講時聲稱，來自非洲、亞洲與南美的非法移民正在「毀滅我們的國家，這是真的，他們正在摧毀我們國家的血脈，這就是他們正在做的事情，他們正在摧毀我們的國家。當我這樣說的時候，他們不喜歡，還有我從來沒有讀過『我的奮鬥』。他們說，喔，希特勒這樣說啊，以非常不同的方式」。

川普接著說，非法移民「可能健康，可能很不健康，可能帶進將在我們國家流行起來的疾病」，然後又說這些移民正在「摧毀我們國家的血脈」，「摧毀我們國家的結構」。

川普與競選團隊否認他的言論引自希特勒。但報導指出，希特勒使用「汙染」跟「血脈」等詞彙，詆毀他認為威脅了純種亞利安民族的人。

根據紐時，希特勒在「我的奮鬥」一個名為「種族跟人民」的章節中寫道，「過去的所有偉大文明變得腐朽了，因為原本的創造性種族由於血脈的汙染而消亡了」。在另一個段落，希特勒把「已經侵入民族軀體的汙染」連結到「外來血脈的湧入」。

川普 美國 希特勒 移民

延伸閱讀

科州禁川普參與初選 一次看懂如何影響未來美國選情

【Daily Podcast】川普為何被裁定「不得參加初選」？／緬甸「1027行動」與軍方徵兵問題　／德國駐軍立陶宛的北約東翼強化戰略

川營：川普明年3月獲共和黨提名票數 提早部署2024大選

美國科州初選禁川普 共和黨批干預選舉 民主黨讚法官決定

相關新聞

川普宣稱沒讀過希特勒「我的奮鬥」 隨即加碼抨擊移民

美國前總統川普近來不只一次宣稱非法移民正「汙染我們國家的血脈」，被抨擊引用希特勒的話。川普19日加碼演出，否認他的措辭呼...

科州禁川普參與初選 一次看懂如何影響未來美國選情

美國科羅拉多州最高法院今天依據憲法第14修正案第3款，裁定前總統川普在2021年國會山莊襲擊事件的行為，使他不得出現在科...

爬山遭5噸巨石滾落壓住7小時 男子奇蹟被救回：以為會死

美國紐約一名男子到山區爬山健行，沒想到竟然被巨石滾落砸在他的身上，這顆巨石重達5噸，男子根本無法掙脫，被壓在原地長達7小時，讓他以為自己真的死定了，幸好最後奇蹟順利獲救。

前獄警性侵7歲女童入獄！媽靠內線幫他成功越獄 下場慘了

美國德州一名男子因為性侵女童遭判無期徒刑，目前正在監獄服刑。不過由於他之前曾擔任獄警，男子的媽媽便想到利用兒子熟悉監獄內部運作情形，藉此幫兒子越獄。只不過男子逃出短短1天就行蹤敗露被抓回監獄，而協助他越獄的媽媽及男友更是因此可能成為男子的獄友。

敢喝嗎？美加州批准廢水回收處理成飲用水 馬桶水都能喝

以往在美國加州沖馬桶時，水可能會被回收用在很多地方，例如滑雪場的冰，人工滑雪場的雪，或是農業用水等，但加州政府19日批准...

科州高等法院判決 2024該州選票 禁列川普

科羅拉多州高等法院19日做出史無前例的判決，裁定前總統川普的名字不能出現於2024年總統選舉選票上，因為川普在2021年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。