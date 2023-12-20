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爬山遭5噸巨石滾落壓住7小時 男子奇蹟被救回：以為會死

聯合新聞網／ 綜合報導
德保羅在被壓在5噸重巨石之下，幸好順利獲救撿回一命。圖擷自紐約郵報
德保羅在被壓在5噸重巨石之下，幸好順利獲救撿回一命。圖擷自紐約郵報

美國紐約一名男子到山區爬山健行，沒想到竟然被巨石滾落砸在他的身上，這顆巨石重達5噸，男子根本無法掙脫，被壓在原地長達7小時，讓他以為自己真的死定了，幸好最後奇蹟順利獲救。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲的德保羅（Kevin DePaolo）在12月5日跟朋友尼爾森（Joshua Nelson）到加州的內華達山脈爬山。

那時巨石旁邊還有一顆巨石，德保羅以為兩顆巨石是靠著的，所以挖了巨石下面的土地，沒想到巨石下方的土地其實不是泥土，而是鬆散的沙子，結果巨石就這樣滾落壓在德保羅的腿和胸口，令他動彈不得。

德保羅說他感覺自己就像被冰箱打中，他把褲管扯開，想盡辦法把腿從巨石下抽出來。當下他的腿已經完全麻了，也失去知覺，但是他怕不行動，巨石可能會真的壓斷他整條腿。

雖然同伴尼爾森馬上報警，但由於搜救人員前往現場也需要花不少時間，德保羅就這樣被壓在巨石底下長達7小時，一度以為自己脫不了身。德保羅甚至要尼爾森幫他打電話給媽媽告別，因為他真的以為自己「會死在那裡」。

最終獲救的德保羅骨盆有兩處裂開，左腿的股動脈也被割斷，他的神經受損，但幸好沒有骨折，醫生也保住他的腿，不用截肢。現在他已經可以坐直，只要努力復健，幾個月後就能開始走路。德保羅在受訪時表示，他很慶幸自己現在還活著，甚至還能保住雙腿，他的親友也十分感謝搜救人員的幫助。

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