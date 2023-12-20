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前獄警性侵7歲女童入獄！媽靠內線幫他成功越獄 下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
楊西（圖左）和媽媽（圖右）合力越獄，現在恐怕全家都要吃牢飯。圖擷自紐約郵報
楊西（圖左）和媽媽（圖右）合力越獄，現在恐怕全家都要吃牢飯。圖擷自紐約郵報

美國德州一名男子因為性侵女童遭判無期徒刑，目前正在監獄服刑。不過由於他之前曾擔任獄警，男子的媽媽便想到利用兒子熟悉監獄內部運作情形，藉此幫兒子越獄。只不過男子逃出短短1天就行蹤敗露被抓回監獄，而協助他越獄的媽媽及男友更是因此可能成為男子的獄友。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，39歲的楊西（Robert Yancy）之前本來在德州刑事司法部下工作，於2010年3月到2011年9月期間，在比維爾（Beeville）的一處監獄擔任獄警。

2022年5月，他因為3年內多次性侵一名7歲女童，被判處無期徒刑且不得假釋，目前在休士頓一處監獄服刑。今年12月17日，楊西的媽媽到監獄探監，但其實卻是打算幫助兒子逃獄。

在探監之前她先透過兒子上一份工作獲得內幕消息，知道如何規劃越獄計畫。媽媽趁獄警不注意時，讓兒子換上自己身上多穿的衣服和帽子，還給了他一張偽造的身分證，讓他可以離開監獄。當天下午3點38分，母子兩人光明正大走出監獄，獄警隨後才發現「犯人不見了」。

當天晚上8點半，警方便找到楊西的母親，她被指控協助越獄，被警方拘留。楊西母親的男友因為參與其中，也遭指控意圖越獄罪，而楊西則是在隔天（18日）遭逮捕，除了原本就該服的刑責之外，現在又多加了一項越獄重罪。

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