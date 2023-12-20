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叛亂分子不能任公職！科州開第一槍 禁川普參加2024美國總統初選

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美國科羅拉多州開第一槍！禁止川普參加2024年總統初選

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性判決，禁止前總統川普參加該州的2024年總統初選。路透
美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性判決，禁止前總統川普參加該州的2024年總統初選。路透

美國科羅拉多州最高法院19日以4比3的意見做出歷史性判決，禁止前總統川普（Donald Trump）參加該州的2024年總統初選。

紐約時報報導，科羅拉多州最高法院是全國第一間裁定美國憲法第14修正案第3條適用於川普的法院，該條款規定，禁止叛亂分子擔任公職。

科羅拉多州最高法院在裁決中表示，「法院大多數的法官認為，根據美國憲法第十四修正案第三條，前總統沒有資格擔任總統職務，由於他沒有資格，根據選舉法，科羅拉多州州務卿將它列為總統初選候選人是一種錯誤行為。」

科羅拉多州多數法官於裁決書裡表示，「我們並非輕易做出結論。我們深知眼前問題的影響範圍和重要性，也謹記行使法律的莊嚴義務，沒有恐懼或偏袒，也不會受到大眾反應的影響」。

川普的競選團隊表示，將向美國聯邦最高法院提出上訴，科羅拉多州最高法院預計至明年1月4日才會做出最終裁決。

美國總統初選將於明年3月5日登場，科羅拉多州選舉事務官員表示，由於初選選票最遲要在1月5日送印，這些問題最好在這之前解決。

最高法院 川普

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