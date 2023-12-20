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民調曝57%美國人不滿拜登處理以巴戰爭！施政滿意度再掉2個百分點
美國紐約時報和謝納學院（Siena College）19日公布一份聯合民調顯示，57%登記選民不滿總統拜登對於以巴戰爭的處理方式，僅33%選民滿意；當被及誰較有能力處理以巴戰爭時，46%民眾回答川普，38%民眾回答拜登。
紐約時報和CNN報導，拜登對於以色列與哈瑪斯戰爭的處理方式，美國選民普遍感到不滿意，年輕選民的反感尤其強烈。
根據該份民調，拜登在登記選民中的整體支持率為37%，比今年7月退步2個百分點，其中僅有33%民眾滿意他處理以巴戰爭的方式。在30歲以下的受訪者中，他的整體支持率為26%，對以巴衝突的支持率為20%。
54%的民眾支持美國向以色列提供額外經濟和軍事援助，38%民眾反對。但48%對30%的登記選民表示，以色列沒有採取足夠的預防措施來避免加薩平民傷亡。
放眼2024年大選，46%登記選民回答支持前總統川普，44%登記選民支持拜登。但明年大選的變數之一在於，對現況感到不滿的選民屆時是否參加投票。
此外經濟議題也很重要，34%登記選民視經濟或通膨相關隱憂為該國首要問題。相較之下，2022年10月的相同聯合民調中，有45%民眾回答此答案。
這項聯合民調是在12月10日至14日間進行，對全美1016名登記選民完成電話訪查，抽樣正負誤差在3.5%以下。
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