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路透：川普回鍋恐安插更多人馬

聯合報／ 記者張聲肇、茅毅／綜合報導
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

路透十八日報導，若美國前總統川普明年當選、二○二五年一月重返白宮，近廿位前、現任助理和外交人員認為，他很可能將在五角大廈、美國國務院與中情局（ＣＩＡ）重要職位，安插更多效忠他的人馬，讓他能夠比第一任（二○一七年一月至二○二一年一月）享有更多決策自由，以制定更多對外的孤立主義政策和「突發奇想」。

這近廿人主張，川普前述做法將使他能大幅改變美國對諸多議題的立場，例如俄烏戰爭及美中貿易，並「整頓」執行美國外交政策的聯邦機構。川普第一任難以將他有時衝動而且難以預測的觀點，貫徹到美國國安建制派，使他們為其所用。

川普經常對其任內一些部會首長的行為表達沮喪，包括由於心裡不想做而故意慢吞吞、擱置或想說服他別做的高官。像前國防部長艾思博在個人回憶錄，就曾披露自己兩度反對川普提議動用飛彈攻擊墨西哥毒梟，而墨西哥目前是美國最大貿易夥伴。

但正因如此，川普任內第四也是最後一位白宮國安顧問歐布萊恩指稱，川普後來終於體悟，其政府很多人感興趣的其實是落實他們自己的政策，而非他的政策，尤其在他剛上台期間。故川普若回鍋並大舉任用死忠派，才能更快和更有效地推動其外交政策優先事項。例如他已表明將派特種部隊對付墨西哥毒梟，但墨西哥政府不太可能予以同意；其他還有削減對歐國防援助和減少美中經濟往來。

目前仍是川普首席外交政策顧問的歐布萊恩明言，北約（ＮＡＴＯ）盟邦若未履行國防預算占各國國內生產毛額（ＧＤＰ）至少百分之二的承諾，川普第二任很可能因此對這些盟國祭出關稅措施。

該報導認為，明年若當選，世人見到的川普很可能遠比過去大膽的多，也更懂得如何在國內外操弄權力。有鑑於此，外國政府已急於情蒐川普回任的可能情況，而在外交政策上，他本人並未多所著墨，僅聲稱將在就任後廿四小時內結束俄烏戰爭。

一位北歐國家駐美外交官已拍發電報建議其政府準備「世界末日」方案。川普任內的五角大廈高官穆洛伊說，川普回鍋可能任用認同孤立主義外交政策，而且不可能和他作對的人，即重點在於「美國優先」、全球化次之，還有「絕對忠誠」。華爾街日報十八日也報導，民主黨籍前總統歐巴馬開始擔憂現任總統拜登輸給川普，將對美國民主造成重大危害。

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