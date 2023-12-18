快訊

Dcard總部中午再遭搜索 內湖警持搜索票進入帶回法務簽文件

T1聯盟／真的來了！「表弟」卡森斯加盟雲豹 下月桃園巨蛋亮相

主管耶誕禮被物流延誤改送刮刮樂 員工連續中獎平分157萬

聯合新聞網／ 綜合報導
美國肯塔基州1名主管近日和員工中了刮刮樂約新台幣157萬元。圖擷自 WDRB News X
美國肯塔基州1名主管近日和員工中了刮刮樂約新台幣157萬元。圖擷自 WDRB News X

最棒的耶誕禮物！美國肯塔基州1名主管近日下訂耶誕禮贈送員工，但因為物流配送出狀況無法準時送達，只好改送員工刮刮樂，結果員工接二連三中獎，再用中獎的錢繼續去買刮刮樂，意外贏得5萬美元（約新台幣157.8萬元）。

《紐約郵報》報導指出，一間醫療健康中心環境服務公司的輪班主管柯爾特（Sheila Colter），為了即將到來的節慶派對，在網路上訂了耶誕禮物要給員工們，但物流無法及時送達，於是就轉買刮刮樂。

柯爾特表示，她一開始只花費30美元（約新台幣947元）買相對較便宜的刮刮樂給員工，但其中一位刮開後中了50美元（約新台幣1578元），趁著手氣正熱，她們再度買又中了100美元（約新台幣3157元），後來接著買竟贏得5萬美元，連續三次中獎。

肯塔基彩券公司指出，扣稅後柯爾特和其員工總共獲得35,750美元（約新台幣112.8萬元），總共21人可以平分該筆獎金，每個人約可拿到1,702美元（約新台幣53,740元），柯爾特說她打算利用分得的獎金進行節慶大採購。

其中一名員工則感性地說道「我永遠不會忘記這一刻」，這筆錢對她來說是很大的助益，她要用來為罹癌的母親付醫藥費。

至於柯爾特前往購買刮刮樂的該經銷商，也可從肯塔基彩券公司得到500美元的獎金（約新台幣15,787元）。

延伸閱讀

他網路訂房實際入住大縮水僅7坪要4280元 業者：含公共空間

柯文哲台南造勢重挫賴清德？黃揚明點「危急投票率」：低於六成就是不及格

海底撈推吃到飽！478元實現「海底撈自由」 大陸試賣2店曝光

數學考卷出題「吃6顆水餃」 小學生無厘頭作答讓一票人笑翻

相關新聞

影／拜登車隊遭撞！總統夫婦平安無事 特勤包圍肇事車輛

路透報導，美國總統拜登（Joe Biden）17日晚間離開德拉瓦州（Delaware）競選總部時，總統車隊一輛SUV遭另...

「殭屍毒品」賽拉嗪難戒除 西維州毒災嚴重 醫師也束手無策

西維吉尼亞州惠靈(Wheeling)的柯德(Steven Corder)醫師原本認為不會有比治療芬太尼(fentanyl...

「拜登沒基本盤」 民主黨策士分析：勝選多靠「反川票」

華盛頓郵報17日指出，拜登總統連任的勝算，全靠找回讓他2020年當選的選民，其中年輕人堪稱出力讓他與民主黨當年勝選，同時...

主管耶誕禮被物流延誤改送刮刮樂 員工連續中獎平分157萬

最棒的耶誕禮物！美國肯塔基州1名主管近日下訂耶誕禮贈送員工，但因為物流配送出狀況無法準時送達，只好改送員工刮刮樂，…

在美國消費處處要小費 許多民眾感到厭煩開始少給

在美國消費處處要給小費，許多民眾已對此厭倦，開始縮減。華爾街日報(WSJ)報導，根據薪資單供應商Gusto調查，今年截至...

高齡參選、民調落後…歐巴馬對拜登沒信心？憂他難連任

華爾街日報16日報導，由於拜登總統年歲已高，物價高漲，國人生活開銷激增，造成拜登民調繼續下滑，也讓前總統歐巴馬憂心，認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。