主管耶誕禮被物流延誤改送刮刮樂 員工連續中獎平分157萬

最棒的耶誕禮物！美國肯塔基州1名主管近日下訂耶誕禮贈送員工，但因為物流配送出狀況無法準時送達，只好改送員工刮刮樂，結果員工接二連三中獎，再用中獎的錢繼續去買刮刮樂，意外贏得5萬美元（約新台幣157.8萬元）。

《紐約郵報》報導指出，一間醫療健康中心環境服務公司的輪班主管柯爾特（Sheila Colter），為了即將到來的節慶派對，在網路上訂了耶誕禮物要給員工們，但物流無法及時送達，於是就轉買刮刮樂。

柯爾特表示，她一開始只花費30美元（約新台幣947元）買相對較便宜的刮刮樂給員工，但其中一位刮開後中了50美元（約新台幣1578元），趁著手氣正熱，她們再度買又中了100美元（約新台幣3157元），後來接著買竟贏得5萬美元，連續三次中獎。

肯塔基彩券公司指出，扣稅後柯爾特和其員工總共獲得35,750美元（約新台幣112.8萬元），總共21人可以平分該筆獎金，每個人約可拿到1,702美元（約新台幣53,740元），柯爾特說她打算利用分得的獎金進行節慶大採購。

其中一名員工則感性地說道「我永遠不會忘記這一刻」，這筆錢對她來說是很大的助益，她要用來為罹癌的母親付醫藥費。

至於柯爾特前往購買刮刮樂的該經銷商，也可從肯塔基彩券公司得到500美元的獎金（約新台幣15,787元）。