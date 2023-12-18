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2024年大選將至 美股會漲還是跌？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據駿利亨德森投資，標普500指數在大選年的正面表現多於負面表現。路透
根據駿利亨德森投資，標普500指數在大選年的正面表現多於負面表現。路透

美國明年將舉行總統大選令投資人憂慮。駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）專業諮詢小組負責人Matt Sommer撰文表示，檢視1937年以來歷次大選經驗會發現，選舉不等同美股會跌，大選年時標普500指數的正面表現多於負面表現。

根據駿利亨德森新近調查1,000名擁有至少25萬美元可投資資產的人士，非常擔心2024年大選會影響其投資組合影響的人（49%），多於非常擔心通膨（35%）、衰退（29%）或升息（27%）的影響。

值得注意的是，老年投資人比年輕投資人憂心忡忡，原因可能是他們更密切關注政治動態，或更關注市場的短期波動會如何影響到自己的退休儲蓄，也可能擔心政策更動會影響到社會保障或醫療保健。而年輕投資人可能更看重職涯發展和債務管理等不太可能受到政治影響的事。

研究也顯示，對經濟最悲觀的人最擔心大選。悲觀者是那些認為股市將走低、目前是投資最具挑戰時期，以及獲得的回報追不上成活成本增長的人。

Sommer說，回溯歷史數據會發現選舉並不等同股市下挫。在大選年，標普500指數面對不確定情況也能表現韌性。例如，1937到2022年，標普500指數每逢大選年的平均年回報率為9.9%，非選舉年為12.5%。

即使國會分裂，回報率也未大幅波動。民主黨總統執政期間的平均年回報率是15.9%，共和黨總統執政則為9.4%。如果國會未分裂，民主黨執政時年平均回報率11.5%，共和黨執政則為16.1%。所以，股市表現並不總能由政黨關係或分裂政府以可預測的線性方式決定。

重點是，大選年的標普500指數表現，正面多於負面。這說明政治事件與股市走勢之間不僅僅是簡單的因果關係。Sommer指出，醫療保健或技術等行業對大選結果或政策變化的反應可能大於其他產業。但若有多元的投資組合，就不必畏懼短期市場反應或波動。

大選 指數 標普

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