誹謗選務員 朱利安尼判賠近47億

美國喬治亞州陪審團十五日判決，曾任前總統川普選戰陣營律師的前紐約市長朱利安尼，因不實指稱在二○二○年擔任喬州選務人員的一對母女舞弊，應向兩人賠償逾一點四八億美元（約台幣四十六點六億元）。朱利安尼批評該金額離譜，凸顯訴訟程序荒謬，將會提出上訴。

綜合路透及美聯社報導，朱利安尼多次指稱非裔母女弗利曼、莫斯曾在亞特蘭大一處用來處理選票的籃球場，隱藏並清點裝滿非法選票的行李箱，但喬州調查發現，兩人正確並合法地處理選票。她們的律師說，相關指控屬於川普、其法律團隊及一家右翼媒體的陰謀，欲協助川普散布對選舉結果的懷疑。

聯邦法官在審判前就決定朱利安尼應對誹謗、故意造成精神痛苦和民事共謀負責，陪審團商議逾十小時後決定賠償金額，應支付約七千三百萬美元補償兩人名譽和情感傷害，另須付七千五百萬美元懲罰性賠償。華爾街日報報導，朱利安尼原本就財務困難，判決定讞必將使他破產。

弗、莫作證時淚流滿面。兩人自述生活因遭此誹謗而天翻地覆，失去工作並活在恐懼中。隨著外界對她們的仇恨訊息湧入，不禁擔憂自身安全。莫斯自陳甚至嘗試改變外形、很少離家，並患上恐慌症。弗利曼則描述有陌生人敲打家門、拿擴音器到她家。聯調局（ＦＢＩ）告知她家不安全後，她只好逃離。

朱利安尼律師席布萊十一日開庭陳詞時主打妥協，聲稱弗利曼及莫斯是好人，但求償金額不合理。同日朱利安尼則在庭外向媒體聲稱，他想作證說明這對母女真的有對選票動手腳。朱利安尼自協助川普企圖推翻上次美國大選結果以來，面臨多起民、刑事訴訟，鉅額法律開銷已使他吃不消。