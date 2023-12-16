防美中誤解擴大 葉倫擬再訪中

美國財政部長葉倫十四日表示，華府二○二四年美中經濟關係關鍵目標，是透過長久溝通，持續管理和中國大陸頗具挑戰的經濟關係，以防止雙方誤解擴大、導致傷害。她也計畫明年二度訪中，尋求深化合作。

綜合法新社、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和彭博資訊等外媒十四及十五日報導，葉倫在美中貿易全國委員會發表演說時指出，華府不尋求化解美中所有分歧或避免所有衝擊，而是旨在使溝通保持韌性，如此一來，當歧見和衝擊發生時，才能避免誤解引發緊張升溫、造成傷害。

談及明年以財長身分二度訪中的計畫時，葉倫表示，議程一大重點將是商討兩國經濟關係棘手領域。她重申，美國並不尋求與中國脫鉤，但國安仍是最優先要務；美方將持續推動對中出口管制和投資限制，以避免發生外交及金融等一連串潛在危機為前提，與中方互動。

逐漸與中國經濟高官建立關係的葉倫，已成為拜登政府處理美中關係議題的「白臉」。她七月訪中、十一月在舊金山與中國國務院副總理何立峰會談並出席「拜習會」，至今採「區隔處理」做法，即在部分領域與中對抗，部分領域則尋求合作。

葉倫也強調透過自己與中方交流、蒐集資訊的重要。她說，了解中國的計畫，尤其是打算如何因應地方政府債務和不動產市場等挑戰，或在經濟意外疲軟時如何回應，這對美國經濟決策者至關重要。她並期望強化美中金融監管機構間的交流。

葉倫另表示，比起川普政府，拜登政府已廣泛調整對中政策，其對中戰略始於對內投資和對外重建聯盟。

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會十二日發布報告，呼籲從根本上重置美中經濟關係。該委員會共和黨籍主席蓋拉格與民主黨籍首席議員克利什納穆希十二日提到，這項建議旨在符合美國經濟及國安利益，並提升美國經濟韌性。