美明年國防授權法 加強助台防衛

美國國會兩院十三及十四日接力表決通過明年度國防授權法（ＮＤＡＡ），高達八八六三億美元預算包括為軍人加薪、應對中國大陸競爭、透過支持歐洲威懾計畫以及軍援烏克蘭計畫抗俄援烏、支持澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）協議，還有協助台灣強化自衛能力的計畫。下一步將交由總統拜登簽署生效。

法案楬櫫美國政府明年將持續支持ＡＵＫＵＳ，讓美國與英國在未來能協助澳洲發展其核動力潛艦艦隊，包含美國出售至多三艘維吉尼亞級潛艦，同意澳洲出資支持美國潛艦工業，簡化造艦技術共享流程。

法案還要求五角大廈和國務院任命ＡＵＫＵＳ資深協調員，並指示美國政府可在台烏以外的所有武器出口排隊名單中，優先加急處理ＡＵＫＵＳ涉及的武器出口流程。

針對美國在印太的國防投資，法案授權為明年度太平洋威懾計畫投入一四七億美元，並建立太平洋競爭計畫，使印太司令部增加在區域的行動頻率和規模，行動預算十三億美元，以嚇阻中國。

國防授權法為烏克蘭、台灣和以色列提供軍援的暫時授權，並重申根據美中三公報、台灣關係法和對台六項保證，強化美台夥伴關係，並以促進台灣防衛能力與和平發展兩岸關係為目標。

有關台灣部分，聚焦在戰力建構、列管軍售交付進度、分析北京侵台對全球經濟的影響並準備經濟制裁工具，以及美台軍事合作等議題。

法案要求美台擴大或建立全面軍事訓練計畫；要求美國國防部長與台灣國防官員協調後，為台灣軍隊建立全面的訓練、諮詢與制度化戰力建構計畫。

鑒於台灣對美軍購魚叉飛彈卻遲未交貨，國會要求國務卿與國防部長未來四年內、每一八○天向國會報告對台灣安全援助的進度，要求報告各項防衛物資和服務預計交付的時間表，並管理延遲超過三個月以上的項目。

國防授權法要求國防部在法案通過後一八○天內，啟動與台灣的軍事數位安全合作建構計畫，包含維護軍事網路、基礎建設與系統的安全，對抗惡意的網路行動，運用美國的商務和國防網路安全科技來保護台灣的軍事網路、基礎建設和系統等。