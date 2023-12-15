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美參院通過晶片廠豁免聯邦環評 立法還缺眾院表決

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登去年12月，參觀興建中的台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠區。路透
美國總統拜登去年12月，參觀興建中的台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠區。路透

美國聯邦參議院14日晚間一致通過一項法案條款，讓半導體設廠案可以豁免聯邦環評，接著將把這項旨在加快美國發展晶片製造業的法案，送交聯邦眾議院審議。

眾院通過的法案條款准許符合聯邦資助資格的業者在設立晶片廠時，能不必取得聯邦級環評許可。這項條款原本包含在國會年度的國防授權法案內，但一些眾院共和黨人擔心若允許更廣泛的許可改革，會失去協商籌碼，因而現在獨立成案。

眾院今年稍早也已推出跨黨派的相應法案，但眾院現已休會，要有任何後續行動，須等到明年。

美國商務部長雷蒙多近日為豁免聯邦環評法源奔走時警告，若晶片廠必須歷經聯邦環評程序，美國打造本土半導體業的努力，可能會被耽擱好幾年。

環保團體則反對豁免措施，認為將增加晶片業對環境的衝擊，估計2030年以前碳排將倍增。

美國 環評 半導體

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