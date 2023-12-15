美最高法院介入 川普庭審恐推遲

美國最高法院十三日同意，願意受理檢視檢方起訴二○二一年一月六日國會山莊暴動案其中一項法條的適用性。這項發展有可能讓許多遭起訴的川普支持者脫罪，也會拉長整起案件審理時程，對希望將審判延後到明年大選後的川普陣營有利。

紐約時報指出，核心爭執為聯邦政府能否根據妨害官方程序罪，追究國會山莊暴動案被告。檢方起訴川普意圖推翻二○二○年選舉一案，主要就是依這項罪名起訴闖入國會山莊的川普支持者。

紐時認為，最高法院決定檢視法條適用性，勢必讓全案審理複雜化，恐延宕川普庭審時程。承審川普被控推翻大選結果的法院已排定明年三月開庭，是川普面臨的四項聯邦刑事起訴當中最早開審的一案。

提出訴訟者是一名遭起訴的川普支持者費雪，他主張檢方援引二○○二年沙氏法的妨害程序相關規定有失當之嫌。檢方慣以本罪訴究闖國會川粉，而不是拿更具政治性的叛亂或圖謀煽動等罪。

去年華盛頓聯邦地方法院法官尼柯爾斯採認費雪的主張，認為檢方援引的法條需被告涉及「對文件、紀錄或其他物件的行動」始構成犯罪，而費雪闖入國會時並無這類行為。但後來上訴法院駁回地院判決，費雪等六名被告遂上訴最高法院。

紐時認為，此法主要是偵辦企業貪瀆時銷毀文件、篡改證詞證據等行為，檢方援引此法確有疑慮。

法新社報導，最高法院同意檢視這項法律疑慮，將於明年審理本案法條適用性，恐推遲川普被控密謀推翻選舉結果的庭審。此案訂明年三月開庭，川普的律師一直尋求將審判延到明年十一月選後再審。最高法院介入，可能對川普庭審日程產生影響。

另外，負責此案的特別檢察官史密斯十一日也直接要求最高法院裁示，川普在任時的行為是否享有起訴豁免權，最高法院同意加快審查此案。川普的律師團聲稱，前總統在白宮任職期間的一切職務行為享有「絕對豁免權」保障。

任何延宕都可能使審判拖到二○二四年總統大選熱季，甚至到選舉結束後，屆時川普若勝選，可能下令撤銷控訴。川普陣營希望推遲審判，原因之一是不願見到川普在選前被定罪，若被判有罪勢必影響他的支持度。