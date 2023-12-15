美國聯邦眾議院表決通過 啟動彈劾拜登調查

共和黨掌控的美國聯邦眾議院十三日以二二一票對二一二票表決通過，正式授權對拜登總統啟動彈劾調查。全體共和黨眾議員一致投下同意票，所有民主黨眾議員均投反對票。

共和黨眾議員一年來調查有關拜登的犯罪指控，迄今沒有找到具體證據。共和黨人說，這次表決是將調查正式化，授權三個共和黨領導的小組繼續進行調查，並向法院申請大陪審團資料，賦予相關人員發出傳票的完整權力，以及允許聘請外部律師協助調查。民主黨則批評彈劾調查純屬政治作秀。

先前曾指控拜登貪汙的共和黨籍眾院議長強生說，對拜登的調查以四大方向為重點，包括拜登次子杭特及拜登弟弟詹姆士海外生意的數百萬美元獲利、拜登對於杭特的生意是否做出不實陳述或誤導說詞、拜登是否曾與杭特的商務夥伴見面或交談、拜登收到家族成員的廿四萬美元還款。

眾院通過啟動彈劾調查後，拜登十三日發表聲明，質疑共和黨眾議員沒有盡責解決迫切問題，「只把焦點放在以謊言攻擊我」。

眾院此舉將讓彈劾調查持續到二○二四年選戰期間。拜登預料將與前總統川普再度對決，川普擔任總統時兩度被彈劾，他敦促共和黨人彈劾拜登，被認為是報復政敵行動的一部分。

過去幾個月，共和黨主流派對彈劾拜登原本持保留態度，憂心在沒有實證下推動彈劾恐將遭到反噬。然而，主戰派宣稱，這次表決只是推動調查，而非決定要彈劾拜登，不少遲疑者接受了這個說法。

眾院共和黨團黨鞭埃莫爾說，若調查發現叛國、賄賂或其他犯罪證據，將考慮後續的彈劾程序。

根據憲法規定，如果眾院以過半數同意通過彈劾案，下一步將送交參院，由參議員逐條表決眾議院起訴的總統罪名，如果三分之二以上參議員認定任何一條罪名成立，總統將遭免職，由副總統繼任。目前參院由民主黨控制，拜登彈劾案幾乎不可能在參院過關。

儘管如此，這項程序能給共和黨人一個引人注目的舞台，攻擊爭取連任的拜登，並分散川普面臨聯邦刑事審判的關注。

被列為調查重點的杭特十三日罕見召開記者會，駁斥拜登涉及他海外商業交易的指控，批眾院的彈劾調查「無恥」。杭特也拒絕在共和黨人召開的閉門聽證會作證，堅持在公開會議答覆問題，激怒共和黨國會議員，宣稱將以藐視國會起訴他。