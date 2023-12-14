拜登民調低迷如何逆轉勝？ 政治戰略家授3招扳回劣勢

前美國總統川普以反體制、反移民候選人姿態，選情卻看來一片大好。反觀現任美國總統拜登，上任至今達成諸多立法成就，民調支持率卻依然低迷不振。專家認為，這是因為拜登還未覺悟到2024美國總統大選的潛規則，若能及時醒悟並採取行動，拜登仍有機會逆轉勝。

三大因素決定拜登連任成敗

民調專家暨政治戰略家葛林伯格（Stanley Greenberg）指出，2024美國大選最後勝負將取決於三大因素：1.通膨問題，肇因於疫後經濟重啟、供應鏈問題、俄烏戰爭爆發推升能源與糧食價格；2.大企業和趁火打劫和市場壟斷日益嚴重，引發眾怒；3.戰亂、政治動盪和極端氣候導致移民潮暴漲。

葛林伯格說，川普懂得利用這三股民怨為自己選情加分。例如他就在秋季選舉造勢場合承諾，將推動「美國史上規模最大的遣返作業」，以維護邊境安全。

通膨是影響民心的頭號問題。葛林伯格在美國、英國和歐洲所做的研究發現，民眾最介意的不是通膨是否下滑或本國經濟表現是否比他國強，他們最惱怒的是逾兩年來生活費高漲，連繳帳單都很吃力。能源和汽油價格漲太兇，食物價格貴得讓孩子挨餓。而這兩年多來，工資上漲幅度跟不上物價飆漲速度，也因此給經濟差評的受訪者比率已攀升到今年最高點。

第二個問題是，大企業自私自利犯眾怒。在消費者財務遭遇困境時，石油公司和大型零售連鎖店大發通膨財，不肯藉降價協助減輕民眾負擔。同時，過去幾年來，四家公司在嬰兒奶粉、嬰兒食品、牛肉加工等市場的占有率激增逾75%。選民責怪拜登政府怎麼毫無作為，並懷疑政客被大企業收買了。

第三個因素是移民和穿越邊境的人潮大增。戰場州民調顯示，當地選民最擔心拜登若競選連任成功，邊境將向數百萬計窮困的移民「敞開大門」，其中許多人可能是罪犯和毒販。

所以，只要近六成選民選擇川普和共和黨，來解決「工資跟不上生活費上揚腳步」、「犯罪」和「邊境」問題——當前美國選民最關切四大問題中的三個——川普的選情仍會持續占優勢。

拜登如何憑三招逆轉勝？

不過，葛林伯格認為，拜登仍有機會扭轉劣勢，但首先必須先揚棄選民無感的「拜登經濟學」（Bidenomics）空泛論調，轉而聚焦於人民最有切膚之痛的高物價。拜登應多談他如何協助壓低藥品價格和健保保費、讓能源價格變得更便宜，並且擴大每月兒童稅額抵減。若拜登能提出更多方法，也有助於挽回民心。

其次，拜登政府也可多談如何打擊企業牟取暴利，並做了哪些事削弱華爾街和大企業的權勢。拜登大可著墨於任內這方面的表現，例如表明勞工有權組工會、對亞馬遜發動新的反壟斷訴訟，且已頒布新的企業併購指南，藉這些行動降低選民對「經濟勢力集中掌握在大銀行手中」的不滿，並提出如何把權力從企業巨人和公司主管轉移至大眾的做法，也有助於提高支持度。

三，拜登還必須坦承，邊境「危機」確有其事，並提出具說服力的政策控制情況。

針對這三點，川普和共和黨除了抨擊拜登外，提不出任何政策對策。如果拜登能三管齊下，集中火力對選民最關切的這些議題對症下藥，拜登低迷的選情不無可能翻轉，川普未必能持續占上風。