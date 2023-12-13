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派對新聚點？金髮妹選在好市多過生日 全家7人餐費好驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
斯蒂梅爾（左一）和家人一起在好市多過生日。圖擷自《福斯新聞》
斯蒂梅爾（左一）和家人一起在好市多過生日。圖擷自《福斯新聞》

美式賣場好市多（Costco）販賣商品種類繁多，受到不少消費者喜愛，一位北卡羅來納州的年輕女子，顯然較一般人更愛好市多，連生日都選擇在好市多慶生。

根據《福斯新聞》報導，北卡羅來納州的一位年輕女子麥迪遜‧斯蒂梅爾（Madison Stimmel）表示自己和家人都很喜歡好市多，很多年前就已加入會員。她表示，今年在想如果過30歲生日的事時，自己並不想費事地大肆慶祝，這時「好市多」突然在腦海裡冒了出來，於是就決定要在好市多過生日。

據報導，斯蒂梅爾在生日當天，和她的六位家人一起到好市多共享晚餐慶祝生日，每個人都穿著「Costco運動服」，7個人共點了5份熱狗加汽水、1隻烤雞、1份烤雞凱撒沙拉、一整塊18吋的起司披薩，總共花費30.88美元（約新台幣974元），讓她驚呼「這將是迄今為止最便宜的生日晚餐」。

斯蒂梅爾表示，當她們全家人正享用餐點時，好市多的工作人員竟然送上了標價寫著15.99美元（約新台幣504元）的生日蛋糕，並獻唱生日快樂歌，她原以為這橋段是家人刻意安排，事實上並不是，完全沒想到好市多這麼慷慨、友善，為她帶來意外驚喜。

斯蒂梅爾。圖擷自《福斯新聞》
斯蒂梅爾。圖擷自《福斯新聞》

斯蒂梅爾將整個好市多慶祝過程拍成影片上傳《TikTok》，已獲得320萬人按讚。許多對斯蒂梅爾的慶生方式大加讚賞，紛紛留言「我也喜歡好市多，這太可愛了吧」、「我也想去好市多過生日」、「如果好市多有一個派對室，它一定會馬上銷售一空，這真的是個絕妙好主意」。

影片不僅吸引許多人留言想仿效在好市多過生日，也有人說要帶老婆去好市多慶祝結婚紀念日，還有好市多員工留言透露「曾經有人在好市多拍過婚紗照」，斯蒂梅爾回應未來自己也要這樣做。

@allthingsbeautybymadison My family and I celebrated my birthday dinner this year at Costco with matching sweatshirts, thats all I wanted to do 😂🖤❤️ Dinner was only $30.88 for 7 people🥳 The best part was the @Costco Wholesale women coming over to my table and singing happy birtbday to me with an entire birthday cake that we got to take home! I did not expect that at all, it was so generous & kind of them 🤗 I really thought someone in my family had planned that😅 Cheapest and best birthday dinner yet 🎉 #costco #costcofinds #costcotiktok #costcobuys #costcomusthaves #costcohaul #costcodeals #costcomamma #costcoguide #birthday #birthdayparty #birthdaygirl #birthdaycake #birthdaygift #birthdaysurprise #birthdays ♬ original sound - allthingsbeautybymadison

好市多 生日

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