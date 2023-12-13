快訊

不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮

中菲南海對峙升溫 解放軍打破常規 052D型飛彈驅逐艦進駐美濟島

有錢人形象趕跑柯文哲年輕票？ 吳欣盈：蔡英文家世也很好

Netflix首度公布全球收視數據 《暗夜情報員》是上半年冠軍

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
影音串流巨擘Netflix周二首度公布該平台影片的全球收視數據，政治驚悚片《暗夜情報員》是2023年上半年收視率最高的影集。擷自Netflix官網
影音串流巨擘Netflix周二首度公布該平台影片的全球收視數據，政治驚悚片《暗夜情報員》是2023年上半年收視率最高的影集。擷自Netflix官網

影音串流巨擘Netflix本周二首度公布了該平台每部影片的全球收視數據，而且往後還將定期每年兩次提供「全都露」報告， 一改過去被批評欠缺透明度的作法。

在超過18,000部影片裡，政治驚悚片《暗夜情報員》（The Night Agent）是2023年上半年收視率最高的影集，創造8.12億小時的觀看時數。緊隨其後的是家庭喜劇《母女姐妹花》（Ginny & Georgia）第2季和韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）。如果加總每季數據，《母女姐妹花》的收視較高。

Netflix披露的訊息是串流媒體服務有史以來最詳細的一次。共同執行長Ted Sarandos周二承認該公司「缺乏數據和透明度」在好萊塢創造出互不信任的環境。先前，好萊塢演員工會和編劇工會雙雙罷工，花了好幾個月向電影公司爭取更高的報酬，而他們的報酬有一部分取決於Netflix等服務商對美國觀眾收視數據的進一步披露。

多年來，Netflix一直拒絕披露收視數據，其他主要串流媒體服務也仿效。好萊塢創意圈，包括和編劇和製片人在內，起初覺得廣播和電視節目的生死不必受制於尼爾森收視率也很好，但最近抨擊此舉，認為Netflix隱瞞不說是為了避免為賣座節目支付更多費用。

去年推出廣告版服務的Netflix這次公布的報告，包括少數熱門影片的收視數據，以及每周前十大榜行榜，後者透露英語和其他語言的收視最高電影和電視節目。各國榜單也在公布之列，但不包括觀看時數。榜單讓外界了解哪些節目受歡迎，但大多數節目的數據仍然沒有提供。

廣告諮詢公司Madison and Wall負責人Brian Wieser表示，這些數據從廣告商的角度來看，作用不是很大，整體而言對好萊塢更有用。

好萊塢 影片 榜單 電影

延伸閱讀

「正義聯盟」大導推10年新作 刀腿女、裴斗娜現身東京

《京城怪物》驚悚喪屍大噴血 怪物+愛情+抗日

與小布官司纏訟多年 裘莉認憔悴 「不想再待在好萊塢」

「幽遊白書」靈丸再現 對決經典反派戶愚呂兄弟

相關新聞

影／近平、小平傻傻分不清楚？拜登又又又口誤 影片在美中社群瘋傳

南華早報報導，美國總統拜登上月底出席科羅拉多訪察風力發電機廠，演講談到拜登經濟學時，口誤將中國領導人習近平講成已逝前領導...

美眾院委員會提百項建議 對美銀行突撤出中國市場能力進行壓力測試

金融時報和南華早報報導，美國國會的一個委員會表示，應該要求美國聯準會對美國銀行「承受可能突然失去進入中國市場機會」的能力...

美數十處基建 遭共軍駭客網攻

華盛頓郵報報導，中國解放軍的駭客威脅美國，過去一年美國已有數十處電力、水利、通訊和運輸系統受到攻擊，專家稱共軍目的是找出...

國際壓力高漲 蘇利文：將和以色列討論加薩戰事時間表

路透報導，美國白宮國家安全顧問蘇利文12日表示，他將和以色列官員在未來的談判中，討論以方對於當前加薩戰事的時間表。

路透民調：若拜川對決 川普38%微幅領先拜登36%

根據路透及全球市調公司易普索（Ipsos）本月5日至11日執行的最新民調，假設美國總統大選一如預期由現任總統拜登對上前任...

民調：美2024恐重演川拜廝殺 若加入第3人不利拜登

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，在明年美國總統大選中，總統拜登和前總統川普將有一場激烈競爭，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。