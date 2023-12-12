美盼與中建立「飛彈發射通知機制」

在美中十一月舊金山「拜習會」同意穩定兩國緊張關係後，日經亞洲十一日引述一名美國國務院高階官員報導，美方正考慮一項提案，希望和中國大陸建立飛彈發射通知機制。

白宮指稱，美國總統拜登與中國國家主席習近平十一月會談時，決定解決包括限武及核飛彈不擴散在內的若干重要議題。該官員說，華府希望明年初舉行美中限武談判，飛彈發射通知是美國政府內部考慮中的具體措施之一。

該官員強調，發射通知重要性在於，美中有責任釐清彼此「正在做什麼」，「中國和俄國就有簽訂這種機制，顯示他們有意識到穩定性的重要，這是我們試圖建立的基礎」。

中方宣稱中美在推動這些措施前必須先建立互信。這名美方官員反駁這項主張，認為美中應該先採取初步的信心建立措施，例如發射通知，以助產生互信。

該官員雖婉拒詳述前述美方提案細節，但仍暗示該提案是類似美俄間的協定，即冷戰時期一九八八年五月生效的美蘇「彈道飛彈發射協定」，將是美中發射通知機制的模板。

美蘇之間協定要求任一方讓對方知悉發射戰略飛彈的計畫，如洲際彈道飛彈與潛射彈道飛彈，旨在表明一方即將發射的飛彈並非奇襲核打擊。儘管美俄關係已因俄羅斯去年二月侵烏嚴重惡化，但俄方仍持續將這類飛彈試射舉動預先告知美方。這顯示俄國理解避免誤判及招致非預期反應的重要。

華府智庫卡內基國際和平基金會核政策計畫聯合主任艾克頓表示，美國應就飛彈發射通知制定一項具體又詳細的提案，以判斷中方立場。他說，「雖不容樂觀，但我相信，發射通知協定將符合美中雙方利益」。

美國國防部十月在年度報告中說，中國二○二二年可能至少興建了三百座洲際飛彈發射井並開始部署飛彈，中國「晉級」飛彈核潛艦的長程潛射飛彈，可從中國外海瞄準美國本土發射飛彈。

美國國防部前副助理部長施燦德表示，樂見風險降低的機會，但中國現在有信心坐上談判桌和美國面對面，也顯示中國整體國力和軍力的茁壯，「他們有自信在談判時不會處於弱勢」。

美國前總統川普政府曾提出與俄羅斯和中國就裁減核武進行三方會談，但遭北京拒絕，顯然是因為中方認為其核武軍備不如美國。