美學者批 大學選擇性護言論自由

賓州大學校長馬季爾近日在檢討反猶太言行的眾院委員會上，表示該校出現叫囂種族滅絕猶太人一事雖然可恨，但屬校方依憲法保障言論自由的範疇，只是翌日就改變立場，稱那種言論不可接受，她的立場反覆之快，引起一些憲法學者關注，認為足以說明言論自由原則在大學內選擇性使用。

華爾街日報九日報導，「個人權利和表達基金會」法律主任克利李指出，大學認為言論自由原則符合自身利益時就援用，發現不利時就譴責政治不正確的教職人員、學生，這種現象太常見了。克利李等學者指出，近年來有好些案例，大學校長像變色龍，碰到某些場合擁抱言論自由，但有時被要求保護政治不正確的思想或學術，卻退縮回來。

最近一個值得矚目的例子，是賓大法學院教授艾咪．瓦克斯（Amy Wax），她常說自己喜愛西方文化，反對保護少數族群的平權措施。校方雖承認她有言論自由權，但仍駁斥她；瓦克斯仍留任賓大。

賓大教授們近年曾因撰寫論文談優生學，譴責新冠疫情時期穆斯林仍大批集會，批評醫學院平權措施，而收到指責請願書。二○二一年一位賓大人類學教授在視訊開會時諷刺地行納粹舉手禮，後來被迫辭職。

紐約大學榮譽法學教授史卓森指出，一些名校院長、校長並非不保護言論自由，問題在他們沒有堅持。

至於呼籲對猶太人進行種族滅絕是否算騷擾，學者的意見分歧更大。西北大學法學教授尼爾森說，如果當面呼籲對某群體進行種族滅絕，當然是有害、威脅性的和有辱人格。但在許多美國大學校園，猶太學生不被視為受保護的少數群體，一些學生團體還將以色列描述為白人至上主義殖民國家。因此，當支持巴人的抗議活動呼籲將以色列從地圖上抹去，學校遲遲沒有譴責，並將其歸類為言論自由。來自猶太社區和校友的抵制，顯示校方未公平執行言論自由行為準則。

芝加哥大學法學教授金斯柏說，學校會限制針對某些群體的傷害性言論，卻沒保護猶太裔學生，「學校針對不同危機、不同群體有不同標準」。