星期人物／寵粉天后泰勒絲 傷病照唱

在美國賓州一處耶誕樹農場長大的泰勒絲，十四歲說服雙親搬家到田納西州，夢想成為鄉村音樂巨星。揹著木吉他，她開始在納許維爾的小酒吧駐唱，希望有朝一日能跟偶像仙妮亞唐恩和費絲希爾一樣出名。

青少年時期的夢想已實現，卅三歲的泰勒絲正登上料想不到的巔峰，獲選為美國時代雜誌年度風雲人物，跟邱吉爾、伊麗莎白二世、馬斯克享有相同殊榮，而且是雜誌開始遴選近百年來首位獲此殊榮的藝人。哈佛大學將為她開課，科目名稱就叫「泰勒絲與她的世界」。

十歲時立志成為音樂人的泰勒絲，在當今流行樂壇的影響力，堪稱直追貓王、披頭四和麥可傑克森。她重錄二○一四年的專輯1989，是全美今年最暢銷的專輯，巡迴演唱單日預購就賣出兩百萬張門票，導致票務系統當機，業者被叫去國會解釋。

演唱會自三月起，累計票房高達九億美元。彭博商業雜誌十月宣布，泰勒絲身家已達十億美元。從串流平台Spotify，泰勒絲今年有一億美元分潤進帳。專輯實體銷售和串流次數，無人能及。

她巡演所到之處，都能振興當地經濟，歌迷的旅費、住宿和餐飲費用，帶動周邊商機達四十六億美元。七月西雅圖演唱會，歌迷激情跳動造成相當於芮氏規模二點三地震。

創作歌手泰勒絲二○○六年發行首張錄音室專輯迄今，作品風格由鄉村轉向流行再轉向民謠，和不同層面的粉絲建立連結。

她知道演唱會一票難求，所以登場時全力以赴，表演超過三小時，換十六套服裝。為培養體力，她到健身房鍛鍊心肺耐力。她自承舞蹈並非強項，「所以我需要過度彩排，才不會邊跳邊忘記歌詞」。

泰勒絲說：「無論我是生病受傷或傷心難過，表演時間到了我就會登台，要對得起買票進場的歌迷，除非有不可抗力事件發生，否則我一定唱好唱滿」。巡演名稱叫Eras，貼切說明泰勒絲的時代正在世人眼前展開。